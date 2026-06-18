Как для себя: В Минстрое пригрозили застройщикам из-за качества сдаваемого жилья
Замглавы Минстроя Стасишин допустил ужесточение правил приёмки квартир в России
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В России могут ужесточить правила приёмки квартир у застройщиков. Как заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, за последние несколько лет власти сделали очень много для урегулирования данных вопросов, а по поручению президента Владимира Путина в стране отменили все моратории.
«Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть, правильными местами общего пользования и надлежащего качества. Кто этого делать не будет, мы ещё ужесточим» — сказал чиновник в ходе форума «Движение». По словам Стасишина, жильё должно сдаваться в таком состоянии, в каком сами девелоперы готовы были бы жить со своими семьями, и в данном вопросе «ничего не будет упрощаться».
Ранее в России увеличилось число объектов недвижимости, которые сдают позже обозначенных сроков. По словам риэлтора Константина Апрелева, в стране в целом упал спрос на новостройки, и всё из-за льготной ипотеки.
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