106 миллионов ущерба: В деле блогера Домогацкого, которого рекламировали звёзды, появились новые эпизоды

В отношении блогера и обанкротившегося застройщика элитной недвижимости на Бали Сергея Домогацкого возбуждены ещё 11 уголовных дел. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Общая сумма ущерба по новым эпизодам достигла 106 миллионов рублей. Десять дел квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере, ещё одно — как крупное мошенничество.

Домогацкий продавал несуществующие роскошные виллы на индонезийском острове. Его проекты рекламировали известные российские звёзды, включая Ларису Гузееву, Ксению Собчак и Лолиту. Жертвами афериста стали 80 человек из разных стран.

В середине апреля Арбитражный суд Московской области признал блогера банкротом и ввёл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Правоохранители продолжают выявлять пострадавших и расследовать все обстоятельства преступной схемы.