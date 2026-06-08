ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 16:21

106 миллионов ущерба: В деле блогера Домогацкого, которого рекламировали звёзды, появились новые эпизоды

Против блогера-застройщика Домогацкого возбудили ещё 11 уголовных дел

Обложка © VK / Сергей Домогацкий

Обложка © VK / Сергей Домогацкий

В отношении блогера и обанкротившегося застройщика элитной недвижимости на Бали Сергея Домогацкого возбуждены ещё 11 уголовных дел. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Общая сумма ущерба по новым эпизодам достигла 106 миллионов рублей. Десять дел квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере, ещё одно — как крупное мошенничество.

Домогацкий продавал несуществующие роскошные виллы на индонезийском острове. Его проекты рекламировали известные российские звёзды, включая Ларису Гузееву, Ксению Собчак и Лолиту. Жертвами афериста стали 80 человек из разных стран.

В середине апреля Арбитражный суд Московской области признал блогера банкротом и ввёл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Правоохранители продолжают выявлять пострадавших и расследовать все обстоятельства преступной схемы.

Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом
Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом

Напомним, блогера Сергея Домогацкого подозревали в мошеннической схеме с продажами вилл на Бали, к которой якобы была причастна Лариса Гузеева. Потерпевшие утверждали, что актриса рекламировала несуществующие объекты, а сама Гузеева заявила о покупке виллы за $127 тыс. Ущерб оценивался в десятки миллионов долларов, пострадало более 60 человек. Арбитражный суд Москвы взыскал с Домогацкого 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК «Экокомплект». Сам блогер уехал с Бали и, предположительно, скрылся в Малайзии, где его разыскивают индонезийские правоохранители.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar