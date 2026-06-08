106 миллионов ущерба: В деле блогера Домогацкого, которого рекламировали звёзды, появились новые эпизоды
Против блогера-застройщика Домогацкого возбудили ещё 11 уголовных дел
Обложка © VK / Сергей Домогацкий
В отношении блогера и обанкротившегося застройщика элитной недвижимости на Бали Сергея Домогацкого возбуждены ещё 11 уголовных дел. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Общая сумма ущерба по новым эпизодам достигла 106 миллионов рублей. Десять дел квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере, ещё одно — как крупное мошенничество.
Домогацкий продавал несуществующие роскошные виллы на индонезийском острове. Его проекты рекламировали известные российские звёзды, включая Ларису Гузееву, Ксению Собчак и Лолиту. Жертвами афериста стали 80 человек из разных стран.
В середине апреля Арбитражный суд Московской области признал блогера банкротом и ввёл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Правоохранители продолжают выявлять пострадавших и расследовать все обстоятельства преступной схемы.
Напомним, блогера Сергея Домогацкого подозревали в мошеннической схеме с продажами вилл на Бали, к которой якобы была причастна Лариса Гузеева. Потерпевшие утверждали, что актриса рекламировала несуществующие объекты, а сама Гузеева заявила о покупке виллы за $127 тыс. Ущерб оценивался в десятки миллионов долларов, пострадало более 60 человек. Арбитражный суд Москвы взыскал с Домогацкого 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК «Экокомплект». Сам блогер уехал с Бали и, предположительно, скрылся в Малайзии, где его разыскивают индонезийские правоохранители.
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