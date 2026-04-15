Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом
Сергей Домогацкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fachwerk_domogatskogo
Арбитражный суд признал банкротом блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Рассматривались, в том числе, вопросы о неправомерном выводе более 50 миллионов рублей в его пользу, об этом сообщает РЕН ТВ.
Адвокат пострадавших Александр Зорин заявил, что рассмотрение жалоб намеренно затягивалось. Юрист сообщал о более чем 30 поданных обращениях в России и десятках — от потерпевших на Бали. Жертвами аферы с покупкой вилл на острове стали граждане нескольких государств.
Особый резонанс ранее вызвала реклама вымышленных вилл несколькими российскими знаменитостями. Многомиллионную аферу продолжают расследовать правоохранители России и Индонезии.
Напомним, блогера Сергея Домогацкого подозревали в мошеннической схеме с продажами вилл на Бали, к которой якобы была причастна Лариса Гузеева. Потерпевшие утверждали, что актриса рекламировала несуществующие объекты, а сама Гузеева заявила, что купила виллу за $127 тыс. Ущерб оценивался в десятки миллионов долларов, пострадало более 60 человек. Арбитражный суд Москвы взыскал с Домогацкого 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК «Экокомплект». Сам Домогацкий уехал с Бали и, предположительно, скрылся в Малайзии, где его разыскивают индонезийские правоохранители.
