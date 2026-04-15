Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 13:26

Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом

Сергей Домогацкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fachwerk_domogatskogo

Арбитражный суд признал банкротом блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Рассматривались, в том числе, вопросы о неправомерном выводе более 50 миллионов рублей в его пользу, об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат пострадавших Александр Зорин заявил, что рассмотрение жалоб намеренно затягивалось. Юрист сообщал о более чем 30 поданных обращениях в России и десятках — от потерпевших на Бали. Жертвами аферы с покупкой вилл на острове стали граждане нескольких государств.

Особый резонанс ранее вызвала реклама вымышленных вилл несколькими российскими знаменитостями. Многомиллионную аферу продолжают расследовать правоохранители России и Индонезии.

Гузееву и Собчак могут привлечь к выплате долгов балийского застройщика
Напомним, блогера Сергея Домогацкого подозревали в мошеннической схеме с продажами вилл на Бали, к которой якобы была причастна Лариса Гузеева. Потерпевшие утверждали, что актриса рекламировала несуществующие объекты, а сама Гузеева заявила, что купила виллу за $127 тыс. Ущерб оценивался в десятки миллионов долларов, пострадало более 60 человек. Арбитражный суд Москвы взыскал с Домогацкого 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК «Экокомплект». Сам Домогацкий уехал с Бали и, предположительно, скрылся в Малайзии, где его разыскивают индонезийские правоохранители.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar