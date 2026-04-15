Блогера-застройщика Сергея Домогацкого признали банкротом

Арбитражный суд признал банкротом блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Рассматривались, в том числе, вопросы о неправомерном выводе более 50 миллионов рублей в его пользу, об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат пострадавших Александр Зорин заявил, что рассмотрение жалоб намеренно затягивалось. Юрист сообщал о более чем 30 поданных обращениях в России и десятках — от потерпевших на Бали. Жертвами аферы с покупкой вилл на острове стали граждане нескольких государств.

Особый резонанс ранее вызвала реклама вымышленных вилл несколькими российскими знаменитостями. Многомиллионную аферу продолжают расследовать правоохранители России и Индонезии.