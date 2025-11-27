Блогер Домогацкий сбежал с Бали после розыска по делу о мошенничестве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fachwerk_domogatskogo
Скандально известный строитель и блогер Сергей Домогацкий покинул Индонезию после того, как местная полиция объявила его в розыск по делу о мошенничестве при продаже вилл на Бали. Правоохранители направили ему официальную повестку 17 ноября и ждали явки 21-го, но Домогацкий так и не пришёл. Позднее выяснилось, что он улетел в Малайзию ещё 30 октября. На звонки он отвечает, что не может вернуться, пока «не завершит дела в Куала-Лумпуре». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На инфлюенсера уже подали 30 заявлений. 29 потерпевших утверждают, что потеряли крупные суммы, вложив деньги в обещанные Домогацким проекты недвижимости. Ещё не менее 30 россиян прибыли на Бали, чтобы лично написать заявления и теперь ждут продвижения расследования. В полиции подчёркивают: если блогер снова проигнорирует вызов — последуют жёсткие меры.
Напомним, что вместе с Домогацким подозревают телеведущую Ларису Гузееву. Ранее на неё подали заявления в полицию. Она подозревается в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали от лица некого Сергея Домогацкого. По мнению потерпевших, актриса рекламировала особняки, однако на деле никакие стройки не велись. В конце 2024 года Гузеева рассказала, что якобы и сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов у Домогацкого. Телеведущую начали проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями в РФ и индонезийская полиция по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими числятся более 60 человек.
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.