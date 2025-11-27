Блогер Домогацкий сбежал с Бали после розыска по делу о мошенничестве

Скандально известный строитель и блогер Сергей Домогацкий покинул Индонезию после того, как местная полиция объявила его в розыск по делу о мошенничестве при продаже вилл на Бали. Правоохранители направили ему официальную повестку 17 ноября и ждали явки 21-го, но Домогацкий так и не пришёл. Позднее выяснилось, что он улетел в Малайзию ещё 30 октября. На звонки он отвечает, что не может вернуться, пока «не завершит дела в Куала-Лумпуре». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.