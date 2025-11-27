Дело блогера Ефремова* подготовлено для передачи в суд

Уголовное дело блогера Никиты Ефремова*, которого обвиняют в финансировании экстремизма, полностью подготовлено для суда. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

По версии обвинения, житель Ефремов* с августа 2021 по февраль 2022 года финансово поддерживал организации, признанные экстремистскими. Он оформил на них подписку и семь раз переводил собственные деньги.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело 25-летнего инфлюенсера будет рассматривать суд.

Ранее стало известно, что дело блогера Никиты Ефремова* о спонсировании ФБК** завершено. По данным следствия, предприниматель в течение полугода ежемесячно переводил средства на счета организации, признанной экстремистской. Сам обвиняемый, не отрицая факта транзакций, заявил о своей неосведомлённости о запрете и неправильной квалификации его действий. Ведомство уточнило, что, признав фактическую сторону, Ефремов* настаивает на собственной невиновности. Ему инкриминировали шесть эпизодов правонарушения.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.