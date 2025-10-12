Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 06:38

Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**

Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV

Обложка © YouTube / NIKITA EFREMOV

Блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов* дал на допросе показания, в которых признал свою вину лишь отчасти. Его обвиняют в спонсировании ФБК**.

Следствие вменяет предпринимателю совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские реквизиты ФБК*.

«По существу предъявленного обвинения согласен частично», — сказано в документах дела.

Также отмечается, что после первого допроса в статусе подозреваемого Ефремов* отказался добровольно передать следствию свои гаджеты и пароли к ним. По его словам, во время этого допроса он впервые узнал, что любая связанная с ФБК** деятельность запрещена в России в судебном порядке.

ФБК, сбор денег на ВСУ и виллы в США: Кто наживается на помощи Украине?
ФБК, сбор денег на ВСУ и виллы в США: Кто наживается на помощи Украине?

Напомним, что Никита Ефремов* был внесён в список террористов и экстремистов, когда вскрылись данные о финансировании им запрещённой в России организации ФБК*. Сейчас в России постепенно закрываются его магазины одежды и обуви.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Никита Ефремов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar