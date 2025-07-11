От ФБК до Tesla: Кто и как наживается в США на сборе денег для ВСУ под прикрытием правозащиты Россия внесла в список нежелательных иностранных организаций американскую некоммерческую организацию Hope Harbour Society. Чем она занимается и кто за ней стоит? 10 июля, 21:15 Банкир Александр Железняк (второй слева) отмывал свою репутацию с помощью карманной организации Hope Harbour Society, а также структур Михаила Ходорковского*. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiffer_diamond, dmitryvaluev, © VK / Евгений Маленко

Почему HHS стала нежелательной в России

По данным Генпрокуратуры России, Hope Harbour Society (Общество «Гавань надежды») организует, проводит и координирует протестные антироссийские акции в США и других странах, активно собирает деньги для нужд ВСУ и распространяет ложные сведения о ВС РФ, а также сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в России организациями. Под ними, как выяснил Life.ru, скорее всего, подразумеваются структуры олигарха Михаила Ходорковского* и ФБК**.

Что такое Hope Harbour Society

Неправительственная организация создана чуть более года назад — в январе 2024 года — в Калифорнии в Роклине (это 30 километрах от Сакраменто). По уставу цель деятельности — «защита прав человека и гражданских прав, гарантированных законом». При этом не занимается политической агитацией или поддержкой кандидатов и не распределяет доходы среди учредителей или частных лиц.

Команда New Freedom of Russia. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiffer_diamond

Формально HHS — организация независимая, её учредителями являются частные лица — эмигранты из России — супруги Евгений и Надежда Маленко, а также Марианна Ватерман (до этого Барщевская). Первые приехали в Штаты в 2017 году с Урала, вторая из Московской области — в следующем. Евгений Маленко является генеральным директором Hope Harbour Society, а финансовые потоки сосредоточены в руках Ватерман.

При этом Hope Harbour Society — это инкарнация общественной организации, зарегистрированной на другом конце страны — в штате Флорида, — и существовавшей с июня 2019 по декабрь 2023 года. Это New Freedom of Russia Corp. В штате, судя по архивной копии сайта NFR, числились 9 человек во главе с теми же Маленко и операционным директором Марианной Ватерман.

Марианна Ватерман заведует финансами в New Freedom of Russia Corp. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiffer_diamond

Кто курирует организацию

New Freedom of Russia вполне можно назвать филиалом ФБК** во Флориде — настолько тесны были связи двух организаций. В том же 2023 году NFR организовали 15 митингов (в том числе в поддержку Алексея Навального***) и публичных встреч с едва ли не всеми членами ФБК**.

При этом едва ли не в каждой акции, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях и архивного сайта организации, участвовал фигурант недавно нашумевшего расследования Максима Каца* о хищении денег вкладчиков Пробизнесбанка Александр Железняк — с 2022 по 2024 год казначей американского представительства ФБК** — ACF USA**.

Это наводит на мысль, что New Freedom of Russia могла быть создана и финансировалась при его непосредственном участии. И с её помощью, как заявлял Кац* у себя на канале, беглый банкир мог зайти в политическую повестку для обеления своей репутации в США.

Почву для подобного вывода в том числе дают и снимки упомянутого блогером юриста Железняка — Джонатана Райка, наряду с шефом многократно позировавшего в окружении сотрудников Маленко. Он, по словам Каца*, на самых разных площадках распространял информацию о политическом преследовании в России учредителя финансовой группы Life.

Юрист Железняка Джонатан Райк позирует с Ватерман. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiffer_diamond

Сколько денег собирают американские русскоязычные НКО

В канун нового 2024 года Маленко, обращаясь к своей аудитории, хвастался собранными за прошлый год деньгами на «поддержку нуждающихся» — 93 тыс. долларов. Речь, скорее всего, идёт о помощи Украине. Однако, сколько в реальности через счета NFR прокачивалось денег и на что они тратились, — вопрос открытый. В отличие от преемницы, NFR хоть и являлась общественной организацией, но при этом не имела статуса налогового освобождения, а потому не публиковала финансовую отчётность.

Тогда же руководитель New Freedom of Russia сообщил о ликвидации флоридской организации и запуске калифорнийской Hope Harbour Society, при этом упомянув, что его проекты входят «в альянс» Russian America for Democracy in Russia (RADR) — «Русскоязычная Америка за демократию в России».

Её в 2022 году запустил выходец из организации топ-менеджера структур Ходорковского* Наталии Арно* Free Russia Foundation** Дмитрий Валуев — его также можно увидеть на многих фотографиях с Маленко, Ватерман, Железняком и Райком, в том числе сделанных в кулуарах Конгресса США.

Дмитрий Валуев (слева на корточках с флажком Украины) в окружении своих подопечных из RADR в Конгрессе США. Справа на корточках сидит беглый банкир, фигурант уголовного дела и ютуб-расследования Максима Каца* о хищении денег у вкладчиков Пробизнесбанка Александр Железняк. Фото © web.archive.org

Кстати, подобное регулярное соседство лишний раз подтверждает, что Ходорковский* и ФБК**, по крайней мере до недавнего времени, в отработке единой антироссийской повестки взаимодействовали достаточно тесно.

Судя по информации из официального сайта, Russian America for Democracy in Russia — «альянс» РАДР насчитывает 18 сообществ в 17 городах 13 штатов США. Причём, больше всего их в Калифорнии — 4 и 2 из них — в Сакраменто. Здесь же по адресу Sierra Oaks Vista LN Sacramento, CA 95864-4961 зарегистрирован офис Free Russia Foundation**. А неподалёку — в Роклине — обосновалась семья Маленко.

При этом свою деятельность РАДР ведёт по семи направлениям, включающим протестную активность, сбор средств для ВСУ по проекту Freedom Birds for Ukraine, поиск имущества российских чиновников в США, «антипропаганду» и помощь релокантам из России. Последнее осуществляется в тесной связке с проектом «Ковчег»* ещё одного менеджера Ходорковского* — Анастасии Бураковой*. Это можно понять из официального сайта организации, где беглецам в США предлагается обращаться за помощью в New Freedom of Russia.

Данные о финансовой отчётности собственно Russian America for Democracy in Russia доступны за 2023 год. Согласно им, РАДР официально задекларировала 207,7 тысячи долларов. 95% этой суммы получены с помощью пожертвований от неуказанных источников.

Если к этому присовокупить слова Маленко о собранных его NFR 93 тысяч долларов, то легко представить, что в «альянсе» РАДР, состоящем из 18 сообществ, которые также собирают средства в своих регионах, только на донатах могут крутиться миллионы долларов.

Как живут организаторы сети НКО в США

При этом официально Валуев (как и тот же Маленко в Hope Harbour Society) трудился в организации бесплатно — расходная часть в размере 10,5 тысячи долларов согласно документу состояла из оплаты услуг сторонних бухгалтеров и юристов. Впрочем, это не мешает что Валуеву, что Маленко жить выше среднего даже по американским меркам.

Дмитрий Валуев вместе с супругой — действующей сотрудницей Free Russia Foundation** Надеждой — имеют уютный двухэтажный таунхаус в Александрии, штат Вирджиния, площадью не менее 112 квадратных метров. Дом был приобретён летом 2021 года. Кстати, в этом же городе обосновалась и семья Наталии Арно, учредитель FRF** живёт в престижном районе в доме стоимостью более миллиона долларов.

Дмитрий Валуев с супругой Надеждой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryvaluev

В 2023 году в Калифорнии супруги Маленко, ещё пару лет назад едва сводившие концы с концами, за 630 тысяч долларов приобрели под Сакраменто дом площадью более 200 кв. метров и сделали в нём дорогостоящий дизайнерский ремонт. Кроме прочего перед друзьями пара любит прихвастнуть не самыми простыми моделями Tesla, а также дорогостоящим отдыхом. Покупку недвижимости оба объясняли ипотекой и своей успешной работой в сфере недвижимости — официально Надежда Маленко работает риелтором, а её супруг — ипотечным брокером.

С 2024 года Евгений Маленко практически не попадает в объективы камер на различных публичных мероприятиях Hope Harbour Society. Де-юре оставаясь руководителем организации вдвоём с женой, в соцсетях оба сейчас строят образ успешных риелторов. С фотографий уличного протеста исчезла и Марианна Ватерман, сегодня она живёт практически в центре Лос-Анджелеса и активно постит антитрамповские агитки в своих соцсетях.

* Физлицо или организация внесены в реестр иностранных агентов. ** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России. *** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Авторы Евгений Кузнецов