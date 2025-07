От ФБК до Tesla: Кто и как наживается в США на сборе денег для ВСУ под прикрытием правозащиты

Команда New Freedom of Russia. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiffer_diamond

При этом Hope Harbour Society — это инкарнация общественной организации, зарегистрированной на другом конце страны — в штате Флорида, — и существовавшей с июня 2019 по декабрь 2023 года. Это New Freedom of Russia Corp. В штате, судя по архивной копии сайта NFR, числились 9 человек во главе с теми же Маленко и операционным директором Марианной Ватерман.

New Freedom of Russia вполне можно назвать филиалом ФБК** во Флориде — настолько тесны были связи двух организаций. В том же 2023 году NFR организовали 15 митингов (в том числе в поддержку Алексея Навального***) и публичных встреч с едва ли не всеми членами ФБК**.

Это наводит на мысль, что New Freedom of Russia могла быть создана и финансировалась при его непосредственном участии. И с её помощью, как заявлял Кац * у себя на канале, беглый банкир мог зайти в политическую повестку для обеления своей репутации в США.

Тогда же руководитель New Freedom of Russia сообщил о ликвидации флоридской организации и запуске калифорнийской Hope Harbour Society, при этом упомянув, что его проекты входят «в альянс» Russian America for Democracy in Russia (RADR) — «Русскоязычная Америка за демократию в России».