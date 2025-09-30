Mash: В России закрываются все магазины обуви блогера Никиты Ефремова*

Российский предприниматель Никита Ефремов* закрывает все торговые точки на территории страны из-за испорченной репутации. Об этом сообщает Mash.

Решение о ликвидации бизнеса связано с задержанием блогера по подозрению в финансировании экстремистской деятельности. Все магазины обуви под брендом NE прекратят работу в течение следующего месяца — до 30 октября будет проведена тотальная распродажа остатков коллекции.

После полного закрытия торговых точек руководство компании планирует провести полный ребрендинг, устранив любые упоминания о Ефремове*. Также ожидается приостановка деятельности видеопродакшена и кардинальное изменение концепции химчисток, входивших в бизнес-империю предпринимателя.

