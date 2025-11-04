Дело блогера Никиты Ефремова* о спонсировании ФБК** завершено

Следствие завершило уголовное дело против блогера и предпринимателя Никиты Ефремова*, которого обвиняют в спонсировании ФБК**. Как сообщили источники ТАСС, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Ефремов* ежемесячно переводил по тысяче рублей на нужды организации. Сам блогер утверждает, что не знал о запрете.

«Он признал фактические обстоятельства, но настаивает на своей невиновности и неверной квалификации обвинения», — уточнили в ведомстве.

В ходе расследования правоохранители допросили его деловых партнёров — студентов РАНХиГС и МГУ, но претензий к ним не нашли: они остались свидетелями. Ефремову* вменяют шесть эпизодов преступления, санкция статьи предусматривает до восьми лет колонии. Сейчас фигурант находится без меры пресечения, но под следственным контролем.

Ранее прокуратура Москвы потребовала ликвидировать компанию, связанную с блогером Никитой Ефремовым*. По версии надзорного ведомства, при регистрации могли быть использованы подставные учредители и фиктивные данные. Если суд поддержит иск, бизнес Ефремова* может быть закрыт, а все его сделки — аннулированы. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от подмосковной компании «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову* на сумму более 11 миллионов рублей. Иск был зарегистрирован 9 октября, однако пока не принят к рассмотрению. Основания требований компании не раскрываются.

