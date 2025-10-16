Сектор Газа
16 октября, 08:49

В Москве прокуратура требует ликвидировать компании «короля кроссовок» Ефремова*

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

В Москве Никулинская межрайонная прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием признать недействительной регистрацию компании «Ефремов* Интернет», связанной с блогером Никитой Ефремовым*. Об этом стало известно «Постньюс».

Причиной обращения в суд могут быть нарушения закона при создании компании, например использование подставных учредителей или предоставление недостоверных данных. Иск может привести к полной ликвидации юридического лица и признанию всех его сделок недействительными.

Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**
Ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск от подмосковной компании «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову* на сумму более 11 миллионов рублей. Иск был зарегистрирован 9 октября, однако пока не принят к рассмотрению. Основания требований компании не раскрываются.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

