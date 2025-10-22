Индонезийская полиция проверит Гузееву по делу о мошенничестве с виллами на Бали

Индонезийская полиция начала проверку телеведущей Ларисы Гузеевой по делу о мошенничестве, связанном с недвижимостью на Бали. Вместе с ней в деле фигурирует застройщик Сергей Домогацкий и его соратники, которые обманули более 60 человек, причинив ущерб на сумму более 31 млрд рупий. Об этом сообщил Mash.

Одна из пострадавших Виктория Н. вложила через рекламу Гузеевой $200 тысяч в строительство виллы на Бали через компанию Домогацкого. Застройщик обещал «рай под пальмами», но исчез вместе с деньгами. Ранее он инсценировал своё похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыть исчезновение средств.

Против Домогацкого уже подано не менее 10 заявлений в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. По данным индонезийских властей, некоторые виллы он успел «продать» нескольким людям одновременно: деньги вносил один покупатель, а документы оформлялись на другого. Также отмечены случаи перевода крупных сумм за проекты, которые так и не начинались.