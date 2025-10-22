Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 11:27

Индонезийская полиция проверит Гузееву по делу о мошенничестве с виллами на Бали

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Индонезийская полиция начала проверку телеведущей Ларисы Гузеевой по делу о мошенничестве, связанном с недвижимостью на Бали. Вместе с ней в деле фигурирует застройщик Сергей Домогацкий и его соратники, которые обманули более 60 человек, причинив ущерб на сумму более 31 млрд рупий. Об этом сообщил Mash.

Одна из пострадавших Виктория Н. вложила через рекламу Гузеевой $200 тысяч в строительство виллы на Бали через компанию Домогацкого. Застройщик обещал «рай под пальмами», но исчез вместе с деньгами. Ранее он инсценировал своё похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыть исчезновение средств.

Против Домогацкого уже подано не менее 10 заявлений в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. По данным индонезийских властей, некоторые виллы он успел «продать» нескольким людям одновременно: деньги вносил один покупатель, а документы оформлялись на другого. Также отмечены случаи перевода крупных сумм за проекты, которые так и не начинались.

Денег много не бывает: как телесваху Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали
Денег много не бывает: как телесваху Ларису Гузееву втянули в аферу с виллами на Бали

Ранее на Ларису Гузееву подали заявление в полицию России — шесть человек попросили провести проверку по факту возможной причастности актрисы и телеведущей к мошеннической схеме с виллами на Бали. Гузеева могла быть вовлечена в обман покупателей, желавших приобрести недвижимость на острове Нуса Пенида. Позднее ещё 19 человек обвинили телеведущую в причастности к той же схеме. Жертв мошенничества, по данным СМИ, может быть значительно больше. Гузеева рекламировала виллы и призывала их приобретать у бизнесмена Сергея Домогацкого.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лариса Гузеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar