«Пирамидка посыпалась»: Почему застройщики всё чаще срывают сроки сдачи домов

Единый ресурс застройщиков обнародовал тревожную статистику: за первые пять месяцев 2026 года почти 60% введённого жилья сдано позже обещанных дат. Эксперты связывают это с комплексом проблем, накопившихся на рынке недвижимости.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил, что несколько лет подряд спрос на первичку активно подогревался льготной ипотекой. Доступные кредиты стимулировали покупателей, но одновременно спровоцировали резкий скачок цен на квадратные метры в строящихся объектах.

По словам специалиста, люди массово переключились с готового жилья на новостройки, что привело к ценовому перекосу. Сегодня ситуация парадоксальна: метр в доме, который ещё не сдан, может стоить на 30% дороже, чем аналогичная квартира того же девелопера, но уже с ремонтом и мебелью на вторичном рынке.

Главный козырь застройщиков — обещание постоянного подорожания — перестал работать. Инвестиционная привлекательность ранних этапов строительства заметно снизилась. Покупатели всё чаще не готовы замораживать деньги на несколько лет, тем более что система эскроу-счетов не даёт гарантий выгоды при отсутствии роста цен.

Спрос начал смещаться в сторону готовых объектов, которыми можно пользоваться сразу. Это ударило по финансовому положению девелоперов: сокращение продаж отразилось на их оборотных средствах, что в итоге и привело к массовым срывам графиков работ.

Апрелев резюмировал, что исчезновение ажиотажа на первичном рынке разрушило прежнюю модель, и теперь строителям приходится адаптироваться к новым реалиям, где покупатель уже не готов ждать годами без уверенности в завтрашней выгоде.

А ранее россиянам объяснили, почему рынок аренды жилья перестал быть дефицитным. По словам специалиста, ещё год назад хорошие квартиры сдавались за несколько дней. Сейчас объявления висят неделями и даже месяцами. Главная причина — рост предложения.