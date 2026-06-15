«Простой квартиры обходится дороже»: Почему рынок аренды жилья перестал быть дефицитным

Предложений на рынке аренды стало заметно больше. Арендаторы теперь могут выбирать и торговаться. В таких условиях завышенная цена на квартиру оборачивается для собственника серьёзными потерями. Об этом рассказала риелтор Юлия Юсова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ещё год назад хорошие квартиры сдавались за несколько дней. Сейчас объявления висят неделями и даже месяцами. Главная причина — рост предложения. На рынок массово выходят новостройки, купленные с 2022 по 2024 год по льготной ипотеке.

Многие ЖК уже введены в эксплуатацию. Владельцы получили ключи, завершили ремонт и одновременно выводят объекты в аренду. Спрос растёт не так быстро, и у нанимателей появилось больше времени на выбор. Конкуренция между собственниками усиливается. Некоторые по-прежнему ориентируются на цены прошлого года и ошибочно выставляют желаемую стоимость вместо рыночной.

Если квартира простаивает несколько месяцев из-за завышенной цены, владелец теряет арендный доход и продолжает платить за коммунальные услуги. По словам специалиста, дефицит арендного жилья постепенно уходит в прошлое. Сегодня собственники конкурируют не только ремонтом и расположением, но и ценой. При определении ставки лучше ориентироваться на реальные предложения соседей и текущий уровень спроса.

А ранее Life.ru писал, что нейросети помогают мошенникам в схемах с арендой жилья. По словам специалиста, аферисты берут красивые снимки из чужих объявлений или создают их ИИ. Злоумышленники торопят людей, говорят о высоком спросе и просят предоплату.