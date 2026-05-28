Квартира-фейк: Как нейросети помогают мошенникам в схемах с арендой жилья

Аферисты берут красивые снимки из чужих объявлений или создают их нейросетями. Злоумышленники торопят людей, говорят о высоком спросе и просят предоплату. Они отправляют ссылки на поддельные платёжные страницы — там люди вводят данные карт. Правозащитница Екатерина Дуб предупредила о новой схеме.

Эксперт посоветовала проверять аккаунт арендодателя, сообщает 360.ru. Боты и закрытые профили — повод отказаться от сделки. Безопаснее бронировать жильё через проверенные сервисы с гарантиями, платить не больше 10% заранее.

Дуб отметила, что мошенники давят на эмоции, пугают упущенной выгодой. Они убеждают, что квартиру вот-вот заберут другие. Проверить жильё на реальность можно через знакомых в городе или запросить видеосвязь с объектом. Аферисты обычно прекращают общение после такой просьбы — создать видео с помощью ИИ сложно и дорого.

Эксперт напомнила три правила безопасности: не переводить деньги незнакомцам, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить данные карты и код с оборота.

Также мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ. После загрузки файла злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личной информации пользователей.