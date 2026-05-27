«Русский обман» по-еврейски: Репатрианты в Израиле стали целью сети мошенников

Израильские правоохранители задержали 21-летнего репатрианта, обучающегося по программе «Наале». Юношу подозревают в участии в мошеннической схеме, направленной против русскоязычных пожилых людей. Об этом сообщает издание i24NEWS.

По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера. Он приезжал к пенсионерам, забирал у них наличные и передавал организаторам преступной группы. За каждый выезд, как утверждает полиция, подозреваемый получал от 2 до 2,5 тысячи шекелей (около 50–60 тысяч рублей). Молодой человек уже признал участие в четырёх эпизодах. Сейчас проверяется его возможная причастность ещё как минимум к десяти аналогичным случаям.

