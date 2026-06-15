Названы три «красных флага» при покупке вторички в 2026 году

На вторичном рынке покупатель рискует получить вместе с квартирой чужую юридическую историю. В 2026 году проверять нужно не только объект, но и продавца. Об этом «Газете.ru» рассказала основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева.

Первый тревожный сигнал — продавец, который не вызывает доверия. Покупатели теперь опасаются не только обременений, но и ситуаций, когда бывший владелец позже заявит, что не понимал, что подписывал, действовал под давлением или стал жертвой аферистов.

«Я называю это "красными флагами воли". Квартира может быть юридически чистой, а сделка — нет. Самый страшный сценарий вторички — это не арест. Это чистая квартира с оспоримой волей продавца», — предупредила эксперт.

Насторожить должны: очень пожилой собственник, сделка по доверенности, срочная продажа «только сегодня», сильное занижение цены, нервозность и отказ от личной встречи.

Второй красный флаг — жильё, которое за короткое время часто перепродавали. Особенно опасны недавнее наследство, свежие дарения, развод, приватизация без участия всех зарегистрированных, а также использование маткапитала без выделения долей детям.

«Если детям не выделили доли, история может прийти за покупателем через годы», — пояснила Гордеева.

Третий сигнал — скрытые обременения и ипотека «вслепую». Одной выписки из ЕГРН недостаточно. Нужно проверять аресты, запреты, банкротство собственника, коммунальные долги, судебные процессы. Особую осторожность требуют сделки с действующей ипотекой: важна правильная схема расчётов, иначе деньги могут уйти, а регистрация зависнет.

А ранее Life.ru писал, что рост спроса на вторичку привёл к тому, что покупатели всё чаще выбирают квартиры формата «заезжай и живи». В первом квартале 2026 года продажи такого типа недвижимости выросли на 18% год к году. Однако, как предупредил эксперт, «квартиры б/у» могут преподнести неприятный сюрприз.