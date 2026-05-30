Тишина в подарок: Как не купить квартиру-погремушку на вторичке и что проверить перед покупкой

Рост спроса на вторичное жильё в России привёл к тому, что покупатели всё чаще выбирают квартиры формата «заезжай и живи» — без ремонта и ожидания. По данным ЦИАН, в первом квартале 2026 года продажи вторички выросли на 18% год к году, первички — только на 4%. На готовое жильё приходится 63,2% сделок. Но «квартиры б/у» могут преподнести неприятный сюрприз. Об этом Life.ru рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

«Продавцы часто обещают тишину, но реальность может оказаться иной. После покупки исправлять акустические недочёты придётся самим — гарантий нет, бывший собственник не отвечает», — предупреждает эксперт.

По данным исследований, 44% россиян раздражает любой звук из соседней квартиры. 18% назвали самым неприятным шум от ремонта, 12% — крики детей, 9% — лай собак. Звуки улицы раздражают реже: автомобили — 10%, стройка — 7%. В жалобах проекта «Карта шума» чаще всего фигурируют громкие разговоры, вечеринки, телевизор, ремонт и работа инженерных систем.

Как проверить шумоизоляцию? Самый надёжный способ — акустическая экспертиза с профессиональным оборудованием, но это затратно и не всегда доступно. Более простой вариант — бытовой шумомер или приложение для смартфона. Норматив для жилого помещения днём: до 40 дБ для постоянного шума, не более 55 дБ для кратковременного. Самый доступный способ — проверка на слух, без приборов. Он субъективен, но важен именно ваш комфорт. Александр Коршунов Менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика компании РОКВУЛ

Специалист также посоветовал сравнить уровень шума при закрытых и приоткрытых окнах, чтобы оценить качество стеклопакетов и откосов. Если разница почти незаметна, это может говорить о слабой изоляции. Попросите спутника выйти в подъезд и поговорить, включить музыку, потопать — так вы оцените шумоизоляцию входной двери. Если квартира у лифта, вызовите его несколько раз.

Привлеките соседей. Тех, кто живёт сбоку, попросите включить телевизор погромче — проверка воздушного шума. Соседей сверху — потопать, сдвинуть мебель, уронить что-то тяжёлое — оценка ударного шума. По данным исследований РОКВУЛ, раздражение от соседей оценивают в среднем в 7,5 балла против 6,6 у уличных источников (по шкале до 10).

Проверьте инженерные коммуникации — трубы отопления, водоснабжения, канализации. Если пластиковые трубы без шумоизоляции, слив с верхних этажей создаст «эффект водопада». Проверьте бытовую технику, которая остаётся в квартире: стиральная машина, холодильник, кондиционер — они могут дребезжать или передавать вибрацию.

Узнайте материал дома: лучшая базовая звукоизоляция — в кирпичных, худшая — в монолитных и панельных. Изучите интерактивные карты с отзывами о проблемных домах, зайдите в общедомовой чат, поговорите с соседями. Обратите внимание, есть ли у потенциальных соседей маленькие дети или животные — шумовая нагрузка будет выше.

«Акустические недостатки могут стать поводом для снижения цены. Для защиты от воздушного шума достаточно бескаркасной изоляции плитами из каменной ваты около 10 мм. От ударного шума и вибраций потребуется более сложное решение — изоляция по принципу «комната в комнате», — заключил собеседник Life.ru.

