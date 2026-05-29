Не квартира, но с пропиской: В центре Петербурга продают туалет за 1,1 млн рублей

Петербург продолжает удивлять: в интернете появилось объявление о продаже «туалета с пропиской» в самом центре города. За 1,1 миллиона рублей покупатель может стать владельцем 8 квадратных метров, включающих два помещения без окон, но с возможностью официальной регистрации.

В качестве бонусов – парковка за смешные 1,8 тысячи рублей в год и, конечно же, собственный унитаз. Коммуналка составит всего 600 рублей. Продавец честно предупреждает, что это не место для жизни, а бывший склад (сдавался за 8000 руб./мес.), но зато идеальное пространство для стартапа, например, маникюрного салона.

Ранее в Москве выставили на продажу самый дорогой пентхаус в России стоимостью семь миллиардов рублей. Элитная квартира площадью 782 квадратных метра расположена в строящемся клубном доме «Обыденский №1» на Остоженке в центре столицы.