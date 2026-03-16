Россияне стали вдвое чаще продавать ипотечные квартиры ради погашения кредитов

Объём досрочно погашенных ипотечных кредитов за счёт продажи заложенного жилья резко вырос в конце 2025 года, выяснила газета «Известия». По данным издания, в четвёртом квартале россияне таким образом закрыли долгов на 425 млн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Всего за год граждане погасили ипотеку через продажу квартир на 1,3 млрд рублей.

Рост числа таких сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заёмщиков, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Продажа квартиры по рыночной цене становится способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно. Эксперты связывают тенденцию с «волной» рискованных кредитов, выданных в 2023 году.

Тогда банки активно одобряли ипотеку с минимальным взносом заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Сейчас эти ссуды выходят в просрочку — объём проблемной задолженности к концу года удвоился, достигнув 205 млрд рублей. Продажа жилья становится рациональным выходом, чтобы не копить штрафы и не портить кредитную историю, добавил эксперт Валерий Тумин.

Чаще всего это крайняя мера при падении доходов — увольнении, потере премий, уходе в декрет или болезни кормильца, пояснила специалист Екатерина Сташкова. Заёмщики предпочитают продавать квартиру сами, чтобы не доводить до суда: судебное взыскание — процесс длительный и сложный, а добровольная реализация позволяет быстрее закрыть долг и избежать дополнительных издержек, отметил арбитражный управляющий Илья Усынин.

Тем временем на вторичном рынке зафиксировано падение продаж.