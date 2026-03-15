Москвичи бросились скупать в Воркуте квартиры по цене смартфона
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Воркута неожиданно стала точкой притяжения для жителей мегаполисов, рассказал корреспондент kp.ru Владимир Ворсобин. По его словам, на русский север переезжают программисты, удалёнщики и семьи с детьми из Москвы и других крупных городов.
Главный козырь заполярного города — цены на жильё. Полярная ночь и 30-градусные морозы отступают перед такой доступностью. Среди новосёлов — бывшая предпринимательница из Петербурга и учитель из Кирова. А москвич Алексей купил четырёхкомнатную квартиру всего за 370 тысяч рублей.
«В Москве за эти деньги можно лишь снимать комнату, отдавая 70 тысяч в месяц. Здесь за полгода работы в магазине реально купить собственную квартиру. А все блага столицы — маркетплейсы, такси, интернет, здесь уже доступны», — отметил собеседник издания.
Ранее в Госдуме рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля 2026 года условия предоставления семейной ипотеки по ставке 6% будут изменены. Основным нововведением станет принцип «одна семья — один льготный кредит».
