Конституционный суд разъяснил правила получения квартиры по давности владения

Конституционный суд РФ разъяснил, что наличие у квартиры публичного собственника само по себе не мешает добросовестному гражданину оформить жильё по приобретательной давности. Речь идёт о случаях, когда человек фактически владеет помещением более 15 лет.

Поводом стало обращение Ольги Иваньковой. Она много лет пользовалась квартирой, принадлежавшей её отчиму, который умер в 1991 году. Позже суд признал недвижимость выморочной из-за отсутствия наследников, и право собственности перешло публичному образованию, однако помещение у женщины не освободили.

В 2022 году Иванькова попыталась признать за собой право собственности через суд. Ей отказали, указав, что она знала о переходе жилья к публичному владельцу, а значит, якобы не могла считаться добросовестным владельцем.

КС указал, что такая осведомлённость не является автоматическим основанием для отказа. Особое значение имеет поведение самого публичного собственника: если он годами не проявляет интереса к квартире и не требует её освободить, гражданин может исходить из того, что претензий к его проживанию нет.

Суд также отметил, что открытое и непрерывное пользование жильём формирует представление о человеке как о законном владельце, особенно если он был членом семьи прежнего собственника и вселился на законных основаниях. Дело Иваньковой теперь подлежит пересмотру.