С 1 июля вступят в силу новые правила выдачи кредитов. Что ждёт заёмщиков в банках Оглавление Как банки будут выдавать кредиты с 1 июля 2026 года Как изменятся условия получения ипотеки и потребительских кредитов с 1 июля С 1 июля начнут действовать изменения в порядке выдачи ипотеки и потребительских кредитов. Какие новшества нужно учесть заёмщикам? 24 июня, 21:20 Экономисты рассказали, как банки будут выдавать кредиты с 1 июля 2026 года. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Как банки будут выдавать кредиты с 1 июля 2026 года

С 1 июля условия кредитования станут заметно строже. Прежде всего для тех, у кого высокая долговая нагрузка или доходы сложно подтвердить документами. Банки будут тщательнее оценивать платёжеспособность, поэтому часть заёмщиков увидит снижение доступной суммы, а часть — вовсе не пройдёт одобрение. Об этом рассказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

— С 1 июля при рассмотрении заявок на кредиты и ипотеку банки будут уделять больше внимания официально подтверждённым доходам заёмщиков. В первую очередь изменения затронут граждан, которые не могут подтвердить свои заработки документально или ранее рассчитывали на учёт так называемых самозаявленных доходов. Для таких заёмщиков доступная сумма кредита может снизиться, а требования банков к оценке платёжеспособности станут более строгими, — отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

По его словам, такие изменения связаны прежде всего с необходимостью снизить риски чрезмерной закредитованности населения. Кредитные обязательства должны соответствовать реальным возможностям человека. Практика показывает, что именно высокая долговая нагрузка чаще всего становится причиной серьёзных финансовых трудностей для семей.

— Изменения в порядке выдачи кредитов с 1 июля — это продолжение общего тренда на ужесточение оценки заёмщиков и снижение закредитованности населения. Для банков это означает более внимательный подход к рискам, а для клиентов — более высокий порог одобрения заявок, особенно в сегменте необеспеченного кредитования. Речь идёт не о «закрытии» рынка, а о его охлаждении и перераспределении в сторону более качественных заёмщиков, — рассказала первый заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская.

С 1 июля банки обязаны при расчёте платёжеспособности опираться только на документально подтверждённые доходы. Если заёмщик не может предоставить справку, банк рассчитает его платёжный потенциал по среднедушевому доходу в регионе — и дополнительно вычтет 10%, то есть в расчёт пойдёт только 90% от этой суммы. На практике это означает, что люди с неофициальными доходами получат значительно меньшую сумму кредита, чем раньше, — или не получат одобрения вовсе. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ «Фам пропертис» Валерий Тумин.

— Второе ограничение — ежемесячный платёж по кредиту не должен превышать половину подтверждённого или расчётного дохода клиента. Это прямое следствие ужесточения показателя долговой нагрузки (ПДН): заёмщики с уже накопленными кредитами окажутся в зоне риска отказа. Параллельно продолжает действовать период охлаждения, введённый ранее: кредиты от 50 до 200 тыс. рублей выдаются не ранее чем через четыре часа после одобрения, свыше 200 тыс. — через 48 часов, — добавил Валерий Тумин.

Он обратил внимание, что это лишь первый этап: с 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от любых документов, кроме официально верифицированных через ФНС, Социальный фонд или цифровой профиль на «Госуслугах».

Как изменятся условия получения ипотеки и потребительских кредитов с 1 июля

В ипотеке, по словам Игоря Корчагина, акцент сместится в сторону более осторожной выдачи: регулятор ограничивает рискованные сделки, где заёмщик берёт слишком большой кредит при небольшом первоначальном взносе или высокой нагрузке по платежам. На практике это означает, что получить ипотеку можно будет, но оформить её «на пределе» своих возможностей станет сложнее.

— В ипотечном сегменте ключевой акцент смещается в сторону платёжеспособности клиента и структуры первоначального взноса. Банки будут ещё тщательнее оценивать долговую нагрузку и стабильность дохода, а также более аккуратно подходить к одобрению заёмщиков с высоким уровнем текущих обязательств. В результате часть заявок, которые ранее проходили «на грани», может быть отклонена либо одобрена на менее выгодных условиях, — рассказала Мария Бродовская.

По потребительским кредитам тренд тоже очевиден — ориентир на подтверждённые цифры дохода. Если официальный доход не подтверждён, банк будет исходить из более консервативной оценки, а итоговый лимит может оказаться ниже ожидаемого.

— Для заёмщиков с белой зарплатой и умеренной долговой нагрузкой доступ к кредитам сохранится, но условия одобрения могут стать строже, — добавил Игорь Корчагин.

Мария Бродовская пояснила, что в целом рынок движется в сторону более консервативной модели кредитования. Для заёмщиков это означает необходимость заранее готовить финансовый профиль — снижать долговую нагрузку, подтверждать доходы и внимательнее относиться к кредитной истории. Банковская система при этом стремится снизить риски перегрева и сформировать более устойчивый портфель, даже если это временно снижает доступность заёмных средств.

Авторы Нина Важдаева