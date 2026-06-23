Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 лет

Семьи, в которых появился второй или последующий ребёнок, смогут получить ипотечные каникулы, пока малышу не исполнится полтора года. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях, а инициатором поправок выступило правительство.

Изменения вносят в закон «О потребительском кредите (займе)». Документ подготовили по поручению президента, чтобы поддержать заёмщиков при рождении или усыновлении второго и следующих детей. Такие семьи смогут попросить банк временно приостановить платежи или уменьшить их размер.

Воспользоваться этой возможностью разрешат только один раз за весь срок ипотеки. При рождении второго и последующих детей каникулы продлятся не дольше 18 месяцев, но завершатся, когда ребёнку исполнится полтора года. Если детей усыновили, отсчёт полутора лет ведут от даты усыновления.

Право на отсрочку получат и семьи с первым ребёнком, в том числе при его усыновлении. Но в этом случае каникулы дадут максимум на полгода и только при двух условиях: доход заёмщика упал больше чем на 20%, а выплаты по ипотеке съедают свыше 40% его заработка.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон пояснил, что с седьмого по 18 месяц каникул на оставшийся долг начнут начислять проценты по прежней ставке. Платить их сразу не придётся — сумма накопится и будет внесена уже после окончания льготного периода.

«То есть в первые полгода заёмщик вообще ничего не платит, а во вторые полгода проценты копятся, но не требуют немедленной оплаты», — отметил депутат.

По его словам, ко второму чтению поступило пять поправок, и одна из них была принята: она сделала расчёт процентов более понятным и для заёмщиков, и для банков.

Закон заработает с 1 сентября 2026 года. При этом он будет действовать и для тех договоров, которые оформили раньше этой даты, подчеркнул Вольфсон.

Напомним, ранее в Минстрое сообщали, что обновлённые правила семейной ипотеки представят после 1 июля. Замглавы ведомства Никита Стасишин отмечал, что программу переделают так, чтобы она сильнее стимулировала рождаемость, а итоговые условия будут отличаться от вариантов, которые обсуждают в телеграм-каналах.