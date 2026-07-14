Игра вдолгую: Каждый пятый россиянин рассчитается за ипотеку не раньше 70

Доля жилищных ссуд, рассчитанных на погашение российскими заёмщиками в возрасте 70–75 лет, увеличилась до 19% во втором полугодии минувшего года. Такие сведения приводит газета «Известия», ссылаясь на данные Банка России.

Для сравнения, в январе–июне аналогичный показатель составлял 17%. Всего за двенадцать месяцев финансовые организации выдали 966 тысяч ипотек, причём 661 тысяча из них пришлась именно на вторую половину года.

Таким образом, порядка 178 тысяч человек, оформивших кредит в прошлом году, потенциально закроют его уже на восьмом десятке. При этом общая доля тех, кому предстоит рассчитываться с банками после 60 лет, ещё внушительнее — почти 65% от совокупного объёма выдач.

Столь высокие цифры объясняются тем, что в последние годы граждане активно заключали договоры на четверть века и даже на три десятилетия. Подобный горизонт кредитования уже стал привычным.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова указала на риски, сопряжённые с падением доходов после выхода на заслуженный отдых. При средней зарплате около 100 тысяч рублей выплаты от государства в районе 25 тысяч покрывают лишь четвёртую часть прежнего заработка, что чревато серьёзными затруднениями для должников.

Вместе с тем в пресс-службе ЦБ дали понять, что вводить возрастные барьеры для ипотеки не планируется. Регулятор в первую очередь отслеживает иные факторы — недостаточный первый взнос и чрезмерную долговую нагрузку клиентов.

Ранее в Финансовом университете при Правительстве РФ рассказали Life.ru, что в 2026 году принцип «чем короче срок, тем выгоднее» при оформлении ипотеки перестал работать. Взяв в кредит 4,8 млн рублей под 21,5% годовых с первоначальным взносом в 20%, заёмщик при десятилетнем сроке получит платёж около 96,6 тысяч рублей и переплату 6,78 млн, а при тридцатилетнем — платёж снизится до 89,8 тысяч при общей переплате свыше 26,7 млн. Эксперт пояснила, что разница в ежемесячных взносах составляет всего 6,8 тысяч, однако длинный горизонт кредитования даёт возможность сохранить финансовую подушку, а сэкономленные средства вместе с дополнительными доходами направлять на досрочное гашение с сокращением срока, тем более что нынешняя дороговизна заёмных денег — явление временное.