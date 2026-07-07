Досрочное погашение ипотеки. Как быстрее снизить выплаты по кредиту и каких ошибок можно избежать Оглавление Как снизить выплаты по ипотеке Как снизить долговую нагрузку с помощью льгот и компенсаций Как получить ипотечные каникулы Заёмщикам стало проще снизить выплаты по ипотеке. Когда лучше оформить досрочное погашение, как сократить сумму кредита и кому можно использовать господдержку для снижения долговой нагрузки? 6 июля, 21:20 Эксперты назвали способы снизить выплаты по ипотеке. Обложка © РИА Новости / Александр Иванов

Как снизить выплаты по ипотеке

Сегодня заёмщикам стоит регулярно пересматривать условия своей ипотеки, поскольку рынок постепенно меняется вслед за снижением ключевой ставки. Для многих кредитов, оформленных в период высоких ставок, снова становится актуальным рефинансирование.

— Если банк готов предложить более выгодные условия, это позволит уменьшить ежемесячный платёж или сократить общую переплату по кредиту. При этом ориентироваться следует не только на размер процентной ставки, но и на полную стоимость нового кредита с учётом страхования, оценки недвижимости и других сопутствующих расходов, — отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Не менее эффективным способом снизить финансовую нагрузку остаётся частичное досрочное погашение. Если цель — уменьшить текущие ежемесячные расходы семьи, при внесении дополнительных средств целесообразно выбирать снижение размера платёжа, а не сокращение срока кредита. Кроме того, заёмщикам, столкнувшимся со снижением доходов или другими жизненными трудностями, не стоит откладывать обращение в банк. «Во многих случаях кредитные организации готовы предложить реструктуризацию задолженности, изменение графика платежей или воспользоваться предусмотренными законом механизмами поддержки, включая ипотечные каникулы», — отметил Максим Лазовский.

Как снизить долговую нагрузку с помощью льгот и компенсаций

Государство продолжает реализовывать программы помощи отдельным категориям граждан. Многие заёмщики не проверяют своё право на действующие льготы и компенсации, хотя именно они могут существенно сократить остаток задолженности.

— Поэтому я рекомендую хотя бы раз в год проводить полный анализ условий своей ипотеки: отслеживать изменения ставок, изучать новые программы поддержки и оценивать возможность пересмотра условий кредита. Даже один такой анализ способен сэкономить семье сотни тысяч рублей за весь срок действия ипотечного договора, — отметил Максим Лазовский.

Рефинансирование — один из самых действенных инструментов: вы оформляете новый кредит под более низкую ставку, чтобы закрыть прежний долг. Это выгодно, если рыночные условия стали лучше либо появилось право на льготную программу. Но учитывайте расходы: новое страхование, иногда — комиссия банка. Рефинансирование имеет смысл при разнице ставок от 1,5–2%, иначе затраты нивелируют выгоду. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ Фам Пропертис Валерий Тумин.

— Существенную помощь дают госмеры. Материнский капитал можно направить на погашение ипотеки — банк пересчитает график, и вы выберете, что важнее: меньший платёж или короткий срок. Многодетные семьи (при рождении третьего или последующего ребёнка после 1 января 2019 года) могут получить 450 000 рублей на погашение долга. Также действуют льготные программы («Семейная», «Сельская», для IT‑специалистов), в ряде случаев по ним можно рефинансировать уже действующий кредит. Узнать о доступных мерах можно через «Госуслуги», сайт ДОМ.РФ, в банке, МФЦ или соцзащите, —добавил Валерий Тумин.

По его словам, налоговый вычет позволяет вернуть 13% от уплаченных процентов по ипотеке (до 390 000 рублей) и 13% от стоимости жилья (до 260 000 рублей). Эти деньги можно пустить на досрочное погашение и затем скорректировать платёж. При подключении банка к обмену данными с ФНС заявление появится в личном кабинете налогоплательщика в предзаполненном виде.

Как получить ипотечные каникулы

В сложных обстоятельствах помогут ипотечные каникулы — отсрочка платежей до 6 месяцев. На них можно претендовать при снижении дохода от 30%, серьёзной болезни, длительном больничном либо ЧС, повлиявшей на жильё. Важно учитывать и такие условия: квартира — единственное пригодное для проживания жильё, сумма кредита не превышает лимит, ранее каникулы по этому основанию не предоставлялись. Лучше оформить их до просрочки.

— Помните, что проценты в период каникул продолжают начисляться. В целом же выбор инструмента индивидуален: при снижении рыночных ставок стоит присмотреться к рефинансированию, при временных трудностях — к реструктуризации или каникулам, при праве на господдержку — использовать её, а свободные деньги направить на досрочное погашение с фокусом на снижение платежа. Перед решением проконсультируйтесь со специалистами банка и воспользуйтесь онлайн‑калькулятором, чтобы смоделировать сценарии и увидеть, как изменятся платёж и переплата, — добавил Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева