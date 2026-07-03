С 1 августа начнут предоставлять новые социальные выплаты. Кому они положены Оглавление Какие изменения коснутся выплат по больничным в августе Какие новые выплаты получили семьи с детьми этим летом Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 августа В социальной сфере ожидаются очередные изменения. Они касаются, в частности, выплат по больничным, а также пособий семьям с детьми и перерасчёта пенсий. Что изменится с 1 августа? 2 июля, 21:20 Какие новые соцвыплаты появились летом 2026 года. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие изменения коснутся выплат по больничным в августе

С 1 августа первые выплаты по больничным листам получат самозанятые. Это участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Они подали заявку о вступлении в программу в январе этого года, а взносы стали перечислять с февраля.

— В январе 2026 года стартовала программа добровольного страхования самозанятых. Принять участие в ней могут люди, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей, продолжительности страхового стажа и периода участия в эксперименте, — рассказали в СФР.

Получить выплаты по больничному листу самозанятый сможет через шесть месяцев после внесения годового взноса или непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Уплачиваются они с месяца, который идёт за месяцем регистрации в программе. Социальный фонд сообщит самозанятому о том, когда у него возникнет право на больничный. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов.

— Важно учесть, что сейчас эксперимент распространяет своё действие только на получение выплат по болезни. Он не затрагивает, например, выплаты по беременности и родам, а также оплату отпуска по уходу за детьми до полутора лет, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Какие новые выплаты получили семьи с детьми этим летом

Уже месяц как СФР предоставляет семьям с детьми новую социальную выплату. С начала лета её средний размер составил 30 тыс. рублей. Выплата положена работающим родителям, которые платят НДФЛ. Теперь для них налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной, которая составляет 6%. Разница возвращается родителям.

— Право на выплату получили родители, которые воспитывают двух и более детей, если средний доход в семье у них не более 1,5 прожиточного минимума. Важно учесть, что получить выплату родители могут даже в том случае, если находятся в разводе. Главное, чтобы не было долгов по алиментам, — рассказала Елена Кузнецова.

Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 августа

Традиционно с 1 августа происходит перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. В этом году это коснётся тех, кто трудился в 2025 году. Причём был официально трудоустроен — это важное условие.

— С 1 августа пройдёт ежегодный перерасчёт страховых пенсий работников, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Сумма перерасчёта индивидуальна и зависит от зарплаты, периода работы, а также количества пенсионных коэффициентов, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева