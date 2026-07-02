С 6 июля усилятся колебания курса доллара. Что будет с рублём на следующей неделе Оглавление Какие события повлияют на курс доллара на следующей неделе Каким будет курс рубля на неделе с 6 июля На следующей неделе курс доллара окажется под влиянием новых факторов. Обстановка на валютном рынке начинает меняться. Каким будет курс рубля с 6 июля? 1 июля, 21:45 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / edchechine

Какие события повлияют на курс доллара на следующей неделе

Рубль всё ещё поддерживают весенние высокие цены на нефть: они транслируются в курс с лагом в 1–2 месяца. Также в пользу национальной валюты можно трактовать жёсткие сигналы Центробанка и вероятность монетарной паузы в июле. Кроме того, в июле экспортёрам предстоят повышенные выплаты по НДД. Восстановление импорта, характерное для третьего квартала, лишь набирает силу. На эти моменты обратил внимание эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

— В конце этой недели Минфин сообщит об объёме операций с валютой в июле в рамках бюджетного правила. На будущей неделе Росстат сообщит о недельных темпах инфляции и ИПЦ за июнь — если инфляционные маркеры будут хуже ожиданий, то риски монетарной паузы станут выше, а это может сдерживать ослабление рубля, — рассказал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

В ближайшие дни основное влияние на курс будут оказывать баланс экспортной выручки и спроса на валюту со стороны импорта, а также сезонное изменение ликвидности после завершения июньского налогового периода. Дополнительным фактором остаётся поведение сырьевых рынков: колебания нефтяных котировок напрямую отражаются на притоке валютной выручки, а значит — на краткосрочной поддержке рубля. В условиях снижения предсказуемости потоков капитала рынок быстрее реагирует на локальные дисбалансы спроса и предложения, что усиливает внутринедельные колебания. Так охарактеризовала обстановку на рынке генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

— Главным событием следующей недели станут данные по инфляции за июнь. Более высокая инфляция может укрепить ожидания сохранения высокой ключевой ставки и временно поддержать рубль, тогда как слабые данные усилят прогнозы смягчения политики Банка России и будут играть в пользу роста курса доллара. Рынок также будет следить за статистикой Банка России и объёмами валютных операций Минфина. Эти факторы редко становятся самостоятельными драйверами курса, но позволяют оценить состояние внешнего сектора и баланс спроса и предложения валюты, — отметил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Каким будет курс рубля на неделе с 6 июля

На следующей неделе курсы валют могут консолидироваться в районе 77,5–79,5 за доллар, 89–91 — за евро и юань около 11,5. Потеря локальных опор (завершение фискального периода, сокращение объёма продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ до 0,58 млрд рублей в день с 4,62 млрд) уже учтена в курсовой динамике. Такой прогноз сделал Андрей Смирнов.

— Валютный рынок остаётся волатильным, но в ближайшее время ждём его стабилизации. Курс рубля может временно установиться в области 77–79, евро — 88–90, юаня — 11,3–11,6. Волна продаж в акциях и облигациях завершилась (многие вкладывали вырученные от этого рубли в валюту), эмоции инвесторов улеглись, — отметил Александр Бахтин.

Гузель Проценко считает, что к началу следующей недели рубль, скорее всего, сохранит повышенную волатильность и будет двигаться в рамках уже сформированных июльских диапазонов. По итогам июня доллар фактически вернулся к уровням начала года — в район 79,6 рубля. Евро с начала года остаётся в минусе примерно на 2,6%, тогда как юань прибавил около 2,6%, отражая сдвиг части внешнеторговых потоков в сторону азиатских валют. Такая разнонаправленная динамика указывает на формирование новой структуры валютного спроса, где ключевую роль играет не только глобальный доллар, но и расчёты в юанях.

— Рубль входит в период формирования новых торговых коридоров: для доллара диапазон июля оценивается в пределах 71–83 рубля, для евро — 82–96 рублей, для юаня — 10,5–12,1 рубля. Это означает, что в краткосрочной перспективе движение курса будет скорее боковым с периодическими попытками тестирования верхних и нижних границ диапазонов. Для начала следующей недели базовый сценарий — сохранение текущих уровней с умеренным смещением в зависимости от внешнеторговых потоков и динамики сырьевого рынка, — добавила Гузель Проценко.

На следующей неделе Андрей Порошин ожидает умеренного ослабления рубля к уровню 80–82 рубля за доллар. Основное внимание рынка, по его оценкам, постепенно смещается на внутренние макроэкономические данные и ожидания относительно дальнейших действий Банка России, тогда как весенние факторы поддержки российской валюты уже во многом исчерпали себя.

Авторы Нина Важдаева