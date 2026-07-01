В июле банки снизят ставки по вкладам. Куда вложить сбережения и что станет альтернативой депозитам? Оглавление Стоит ли вкладывать деньги в акции и облигации Плюсы и минусы инвестиций в золото и недвижимость В какой валюте лучше держать сбережения В июле ожидается очередной виток снижения ставок по вкладам. Экономисты рассказали, куда сейчас выгоднее всего вложить сбережения и как получить максимальный доход. 30 июня, 22:15 Экономисты рассказали, куда вложить сбережения в июле. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Стоит ли вкладывать деньги в акции и облигации

Ключевая ставка, хоть и с замедлением шага в июне, продолжила снижаться и уже составляет 14,25%, а в июле, вероятно, опустится до 14%. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банков, привлекающих наибольший объём депозитов, в начале июня ушла ниже 13% и летом продолжит опускаться в сторону 12%.

— Банки не сильно заинтересованы в дорогих пассивах при слабом кредитном спросе. А вкладчики могут задуматься над более выгодными альтернативами. Например, обратить внимание на длинные ОФЗ (с погашением в 2035–2038 годах). Эти бумаги сохраняют потенциал для роста курсовой стоимости в сочетании с довольно высокой доходностью. Точечно можно присмотреться и к акциям — главным бенефициарам смягчения денежно-кредитных условий. Тем более на рынке под конец июня произошла распродажа, и текущий его дисконт к среднеисторическим уровням составляет 35–40%. Это хорошая возможность прежде всего для покупок в долгую, — рассказал инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, можно сконцентрироваться на акциях отдельных нефтяных компаний, банков, IT-технологий, е-commerce, ритейла, застройщиков, которые приоритетно выигрывают от снижения ставок в экономике и оживления экономической, кредитной активности.

— Если говорить о размещении сбережений на срок около 12 месяцев, то самым осторожным я рекомендую обратить внимание на корпоративные облигации-флоатеры самых надёжных заёмщиков. Они выплачивают премию 1–1,5% к ставке ЦБ. На фоне замедления темпов снижения ключевой ставки отличный вариант — депозит со ставкой ЦБ+, тогда как обычный депозит, как правило, ниже ставки ЦБ. На такие инструменты я предлагаю выделить 2/3 портфеля. Второй тип инструмента — корпоративные облигации с валютным номиналом. Прогнозирую снижение курса рубля на 10–12% на горизонте 12 месяцев. Для защиты от этого данные инструменты подойдут отлично, — рассказал директор по стратегическим проектам ООО «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Кашаев.

Для инвесторов, которые понимают, что волатильность в моменте — повод для доходов завтра, есть ОФЗ со сроком около 5 лет и доходностью 14,5%+. Этот вариант подойдёт для фиксации доходности на длительный срок.

— Российский фондовый рынок остаётся интересным для долгосрочных инвесторов, однако лето традиционно считается периодом более слабой динамики, поэтому к дивидендным акциям разумно присматриваться ближе к сентябрю. Помимо недвижимости и акций, сегодня россияне могут легально инвестировать в биткоин, как покупая его, так и занимаясь майнингом. При этом биткоин остаётся волатильным активом, и наиболее интересные точки входа исторически возникали, когда его цена приближалась к себестоимости майнинга. Сегодня себестоимость добычи одного биткоина составляет 70 000–75 000 долларов в США и 58 000–63 000 долларов в России, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Плюсы и минусы инвестиций в золото и недвижимость

Центробанк отчитался о рекордном оттоке средств с депозитов и счетов физических лиц — россияне вывели 550 млрд рублей. Основные причины — это снижение ставок по банковским вкладам и рост инфляции.

— Время высоких ставок прошло, и вкладчики задались вопросом: куда вложить деньги, чтобы они не обесценились? Я советую искать инструменты, которые защитят капитал от инфляции. Основной акцент в ближайшие годы стоит делать не на том, как заработать, а на том, как сохранить покупательскую способность денег. На мой взгляд, основные инструменты для защиты капитала от инфляции — это недвижимость и золото, — рассказал совладелец инвестиционной компании AKTIVO Михаил Костромин.

По его словам, за пять лет золото подорожало более чем в два раза, за прошлый год — на 70%. При этом после длительного периода роста произошла небольшая коррекция, поэтому золото сейчас можно приобрести по сниженной цене.

— Более стабильный инструмент — недвижимость. Качественная недвижимость со временем всегда растёт в цене, поэтому она составляет весомую часть портфеля самых богатых людей планеты. Помимо защиты от инфляции, у недвижимости есть ещё важное преимущество. При наличии арендаторов формируется устойчивый арендный поток, который может поддержать вас и ваш бизнес в нестабильные времена, — отметил Михаил Костромин.

Он добавил, что на длительной дистанции стоимость жилой недвижимости растёт соразмерно инфляции, но бывают и периоды резкого подъёма цен. Это, например, кризисы — когда к инфляции добавляется рост цен из-за скачка активности покупателей, которые спешат приобрести недвижимость на ещё имеющихся выгодных условиях. Другой пример — программа льготной ипотеки на рынке новостроек, повлиявшая на рост спроса. В сегменте коммерческой недвижимости при схожих условиях также возможен заметный рост цен.

В какой валюте лучше держать сбережения

Наиболее рациональной стратегией для частных инвесторов остается диверсификация, то есть распределение средств между несколькими активами и финансовыми инструментами, что позволяет снизить риски при изменении ситуации на финансовых рынках и приумножить капитал с опережением инфляции. Такую рекомендацию дала генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По её словам, тренд на укрепление рубля, который прослеживался в течение почти всего первого полугодия, очевидно, завершается. Сегодня подходящее время для покупки иностранной валюты, курсы пока ещё смотрятся привлекательными. С начала июля доллар увереннее нацелится к отметке 80 рублей.

— На фоне высокой волатильности валютного рынка оптимально формировать портфель из рубля, доллара, евро и юаня. При этом наибольшую долю целесообразно держать в той валюте, в которой человек несёт основные расходы и имеет финансовые обязательства. Такой подход позволяет существенно снизить зависимость сбережений от колебаний курса какой-либо одной валюты, — рассказала Гузель Проценко.

Вместе с тем, по её словам, полностью отказываться от рублёвых инструментов сейчас преждевременно. Несмотря на ослабление рубля в конце июня, банковские вклады и облигации в национальной валюте продолжают обеспечивать достаточно высокую доходность, которая во многих случаях способна компенсировать умеренное снижение курса рубля. Поэтому речь идёт не о замене одного инструмента другим, а о грамотном распределении капитала между различными видами активов.

Гузель Проценко пояснила, что если сложившиеся тенденции сохранятся, то в начале июля можно ожидать смещения ориентиров валютного рынка в диапазон 73,7–80,3 рубля за доллар, 85–91,5 рубля за евро и 10,85–11,8 рубля за юань. Именно поэтому часть сбережений имеет смысл держать в иностранных валютах. Однако не в качестве замены рублёвым инструментам, а как элемент сбалансированного инвестиционного портфеля, который позволяет снизить валютные риски и сохранить устойчивость накоплений в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Авторы Нина Важдаева