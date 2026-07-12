10, 15 или 30 лет? Экономист назвала идеальный срок ипотеки в 2026 году

В 2026 году правило по оформлению ипотеки «чем меньше срок, тем выгоднее» не эффективно. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Разберём на примере. Представьте, что вы берёте в кредит 4,8 млн руб. под 21,5% годовых, при первоначальном взносе 20%. Если оформляете заём на 10 лет, ваш ежемесячный платёж составит около 96,6 тыс.руб., а итоговая переплата — 6,78 млн.руб. На первый взгляд это выгодно, особенно если сравнить с тридцатилетним сроком, где переплата составит более 26,7 млн.руб. Однако платёж на 30 лет составит 89,8 тыс.руб. Разница во взносах 6,8 тыс.руб. в месяц. Но выбор более длительного срока позволит сохранить определённую финансовую подушку безопасности. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

По словам эксперта, в 2026 году следует оформлять ипотеку на максимальный срок (30 лет). Этот выбор позволяет получить минимальный размер обязательного платежа, используя который проще маневрировать семейными финансами. Разницу во взносах в размере 6,8 тыс.руб., а также дополнительно получаемые доходы можно направить на досрочное погашение с сокращением срока, не забывая оформлять заявление. Кроме того, существенная стоимость кредитных средств — это временное явление.

«Уже через год, два можно осуществить рефинансирование, существенно сократив ставку. Следует помнить, что это сложный процесс за счёт изменения банковского законодательства, например, в части ПДН. А ежегодная инфляция, обесценивая будущие доходы, позволит оперативно погасить долг, и через десять лет платёж в 89,8 тыс. рублей будет ощущаться как сегодняшние 55 тыс. рублей», — отмечает экономист.

Если вы проходите под условия семейной ипотеки под 6%, то выгоднее брать кредит на 30 лет, а его досрочное погашение не выгодно. При кредите в 5 млн рублей на 30 лет под 6% переплата составит около 5,8 млн рублей. Свободные средства следует класть на депозит под 12%. Разница между ставкой по вкладу и ипотеке позволит получить дополнительный доход.

Специалист добавила, что на коротком сроке имеется выигрыш на переплате, но придётся жить в условиях жёсткой экономии. Длинный срок позволяет получить гибкость. Можно гасить кредит досрочно, если есть такая возможность, а инфляция будет сокращать долг. Использование подобной стратегии сейчас позволяет получить реальные деньги, которыми можно будет распоряжаться в будущем.

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