Аренда больше не в тренде? Россияне стали реже искать съёмное жильё

Интерес россиян к съёмному жилью начал снижаться. К июню 2026 года спрос на аренду квартир оказался на 10% ниже, чем годом ранее, хотя с начала года рынок показывает постепенное восстановление. Об этом стало известно Mash Money.

Спрос на аренду квартир в России снизился на 10% за год. Фото © Telegram / Mash Money

После периода высокой активности на рынке аренды число желающих снять квартиру постепенно сокращается. При этом относительно января показатель вырос на 6%, что говорит о стабилизации ситуации. Самым популярным вариантом у россиян остаются однокомнатные квартиры — на них приходится 46% запросов. На втором месте оказались двухкомнатные варианты с долей 29%.

Студии выбирают 17% арендаторов, трёхкомнатные квартиры интересуют 7% пользователей. Жильё с четырьмя и более комнатами оказалось самым редким выбором — всего 1%. При поиске подходящего варианта люди прежде всего обращают внимание на стоимость аренды. Этот фактор назвали важным 47% опрошенных.

Спрос на аренду квартир в России снизился на 10% за год. Фото © Telegram / Mash Money

Также среди ключевых критериев оказались баланс цены и качества жилья — 45%, расположение квартиры — 37%, наличие необходимой техники и мебели — 34%. Возможность проживания с детьми или домашними животными важна для 27% арендаторов. Часть россиян продолжает выбирать съёмное жильё из-за гибкости. Такой вариант позволяет быстрее менять место проживания и не связывать себя долгосрочными обязательствами по кредиту. Эксперты считают, что при изменении условий семейной ипотеки часть арендаторов может задуматься о покупке жилья. Однако в крупных городах аренда, вероятно, сохранит высокий спрос.

Ранее столичная прокуратура рассказала о новой схеме мошенничества с использованием арендованных квартир. Злоумышленники снимают жильё на короткий срок, чтобы организовать там передачу похищенных денег. Жертв могут направлять в такие помещения под разными предлогами или просить оставить наличные в почтовых ящиках жилых домов.