Аренда больше не в тренде? Россияне стали реже искать съёмное жильё
Mash Money: Спрос на аренду квартир в России снизился на 10% за год
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Интерес россиян к съёмному жилью начал снижаться. К июню 2026 года спрос на аренду квартир оказался на 10% ниже, чем годом ранее, хотя с начала года рынок показывает постепенное восстановление. Об этом стало известно Mash Money.
После периода высокой активности на рынке аренды число желающих снять квартиру постепенно сокращается. При этом относительно января показатель вырос на 6%, что говорит о стабилизации ситуации. Самым популярным вариантом у россиян остаются однокомнатные квартиры — на них приходится 46% запросов. На втором месте оказались двухкомнатные варианты с долей 29%.
Студии выбирают 17% арендаторов, трёхкомнатные квартиры интересуют 7% пользователей. Жильё с четырьмя и более комнатами оказалось самым редким выбором — всего 1%. При поиске подходящего варианта люди прежде всего обращают внимание на стоимость аренды. Этот фактор назвали важным 47% опрошенных.
Также среди ключевых критериев оказались баланс цены и качества жилья — 45%, расположение квартиры — 37%, наличие необходимой техники и мебели — 34%. Возможность проживания с детьми или домашними животными важна для 27% арендаторов. Часть россиян продолжает выбирать съёмное жильё из-за гибкости. Такой вариант позволяет быстрее менять место проживания и не связывать себя долгосрочными обязательствами по кредиту. Эксперты считают, что при изменении условий семейной ипотеки часть арендаторов может задуматься о покупке жилья. Однако в крупных городах аренда, вероятно, сохранит высокий спрос.
Ранее столичная прокуратура рассказала о новой схеме мошенничества с использованием арендованных квартир. Злоумышленники снимают жильё на короткий срок, чтобы организовать там передачу похищенных денег. Жертв могут направлять в такие помещения под разными предлогами или просить оставить наличные в почтовых ящиках жилых домов.
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