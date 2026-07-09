«Эффект Долиной» бьёт по рынку: ВС РФ рассказал, как в 2026 году покупатели лишаются квартир Оглавление Что изменилось после обзора Верховного суда Продажа квартиры под влиянием мошенников Заблуждение продавца Двусторонняя реституция Когда обман третьих лиц отменяет сделку Состояние продавца в момент сделки Расписка о деньгах — не всегда гарантия Оспаривание сделок наследниками Оспаривание сделок при банкротстве Когда сделку банкрота могут сохранить Когда сделку банкрота могут отменить Единственное жильё должника: важный нюанс Регистрация перехода права в Росреестре Запрет регистрации без личного участия Нотариальная сделка: что не проверяет регистратор Как защититься продавцу Как защититься покупателю FAQ — ответы на главные вопросы Можно ли вернуть квартиру, если продал её под влиянием мошенников? Что делать покупателю, чтобы не потерять квартиру? Могут ли наследники оспорить продажу квартиры? Расписка доказывает оплату квартиры? Как защитить единственное жильё при банкротстве? Зачем нужен обзор практики Верховного суда? Заключение Новый обзор практики Верховного суда по сделкам с жильём. Как оспаривают продажу квартиры, что делать покупателю и продавцу, чем опасны мошенники, банкротство и ошибки при регистрации в Росреестре. 9 июля, 11:41 Обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью: что надо знать в 2026-м. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Верховный суд подготовил тематический обзор практики по делам об оспаривании сделок с жильём. Для продавцов, покупателей, наследников и риелторов это важный документ: он объясняет, когда продажу квартиры могут отменить, как суды должны оценивать мошенничество, состояние продавца, банкротство и регистрацию перехода права. Главное правило простое: сама по себе странная сделка ещё не всегда недействительна, но покупатель и продавец должны действовать добросовестно и сохранять доказательства.

Что изменилось после обзора Верховного суда

Новый обзор не переписывает Гражданский кодекс и не вводит «новые правила продажи квартир» в буквальном смысле. Верховный суд собрал позиции по самым болезненным спорам и показал нижестоящим судам, как применять уже действующие нормы.

Главный вывод для обычного человека такой: суды будут внимательнее смотреть не только на документы, но и на контекст сделки. Кто продавал жильё? Был ли человек пожилым, больным, одиноким? Было ли жильё единственным? Насколько цена отличалась от рынка? Мог ли покупатель понять, что продавец действует под влиянием обмана или заблуждения?

Для покупателей это означает одно: формального договора и регистрации в Росреестре уже недостаточно для спокойствия, если сделка выглядит подозрительно. Для продавцов — тоже важный сигнал: если вы стали жертвой мошенников, сделку можно оспаривать, но в суде придётся доказывать конкретные обстоятельства.

Продажа квартиры под влиянием мошенников

Самая заметная часть обзора касается ситуаций, когда человек продаёт квартиру под влиянием мошенников. Обычно схема выглядит так: злоумышленники убеждают собственника, что квартира «под угрозой», и предлагают для её «спасения» формально продать жильё. Человек думает, что действует временно и безопасно, а на деле подписывает обычный договор купли-продажи.

Верховный суд разделил несколько ситуаций. Если покупатель действительно не знал и не должен был знать об обмане, его права тоже нужно защищать. Но если покупатель видел или должен был видеть странности сделки, суд может признать договор недействительным.

Заблуждение продавца

Заблуждение продавца теперь нужно оценивать не абстрактно, а с учётом конкретной жизни человека. Суд должен смотреть на возраст, здоровье, социальное положение, значение квартиры для продавца и поведение покупателя.

Пример из обзора: квартиру продавала одинокая пожилая женщина, жильё было для неё единственным, цена была сильно ниже рыночной, а покупатель был директором агентства недвижимости. В такой ситуации покупатель как профессиональный участник рынка не мог просто сказать: «Я ничего не понял». Суд вправе проверить, должен ли он был распознать необычность происходящего.

Для продавца это значит: если сделка совершалась под давлением мошенников, важны не эмоции, а доказательства. Нужны материалы уголовного дела, переписка, звонки, показания, сведения о цене, справки о состоянии здоровья, данные о том, что квартира была единственной.

Двусторонняя реституция

Если сделку признали недействительной, обычно применяется двусторонняя реституция. Это означает: квартира возвращается продавцу, а деньги — покупателю.

Здесь важен баланс. Нельзя просто вернуть квартиру продавцу и забыть о покупателе, если покупатель заплатил деньги и нет специальных оснований лишать его возврата. Но покупателю тоже придётся доказывать оплату, а не только ссылаться на договор.

Практический совет: расчёты следует проводить через банк, аккредитив, эскроу или безопасную банковскую ячейку. Наличные «на кухне» потом сложнее доказать.

Когда обман третьих лиц отменяет сделку

Верховный суд отдельно подчеркнул: если продавца обманули третьи лица, сделка может быть признана недействительной только при условии, что покупатель знал или должен был знать об обмане.

Это важная защита для добросовестных покупателей. Если человек нашёл квартиру, проверил документы, заплатил рыночную цену, оформил ипотеку и не был связан с мошенниками, сам факт обмана продавца ещё не означает автоматической потери квартиры.

Но если покупатель действовал через тех же посредников, которые участвовали в мошеннической схеме, если цена была явно странной, продавец вёл себя необычно, а обстоятельства выглядели рискованно, суд может сделать другой вывод.

Состояние продавца в момент сделки

Как проверить продавца во время сделки с недвижимостью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Второй большой блок — сделки пожилых, больных или психологически уязвимых людей. Частый аргумент в судах: продавец не понимал значения своих действий и не мог ими руководить.

Верховный суд уточнил: нужно доказать именно состояние человека в момент подписания договора. Недостаточно просто сказать, что у продавца был диагноз, инвалидность, возраст или проблемы с памятью. Важно, лишало ли заболевание человека способности понимать сделку именно тогда, когда он подписывал документы.

Обычно для этого нужна судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Если истец сам уклоняется от экспертизы, суд может отказать в иске. С другой стороны, суд не должен заменять экспертов собственными впечатлениями или показаниями соседей.

Расписка о деньгах — не всегда гарантия

Обзор важен и для покупателей, которые уверены: «У меня есть расписка, значит, я всё доказал». Верховный суд показал, что расписка не всегда является безусловным доказательством получения денег.

Если ранее установлено, что продавец в период сделки не понимал значения своих действий, суд должен оценивать расписку вместе с другими обстоятельствами. Когда она составлена, кто её писал, есть ли сумма, совпадает ли она с договором, как реально передавались деньги — всё это имеет значение.

Практический вывод простой: храните не только расписку. Нужны банковские выписки, документы об аккредитиве, договор с банком, подтверждение снятия или внесения денег, переписка с продавцом и агентом.

Оспаривание сделок наследниками

Как наследники могут оспорить сделку с недвижимостью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наследники часто пытаются оспорить сделку, если считают, что пожилой родственник при жизни продал или подарил квартиру под влиянием болезни, обмана или давления. Верховный суд разделил две ситуации.

Первая: собственник жив, не признан недееспособным, а будущий наследник просто недоволен продажей или дарением. В такой ситуации будущий наследник обычно не может вмешиваться. При жизни собственника у него ещё нет права на имущество.

Вторая: собственник умер, а спор касается имущества, которое могло бы войти в наследство. Тогда наследник может продолжить спор или обратиться в суд, если речь идёт о защите имущественных прав наследственной массы. Это особенно важно, если сам продавец начал спор при жизни, но умер до его завершения.

Для наследников главный совет: не ждать годами. Нужно быстро поднимать медицинские документы, договоры, выписки из ЕГРН, данные о расчётах и сроки исковой давности.

Оспаривание сделок при банкротстве

Продажа квартиры банкротом — отдельная зона риска. Если продавец находится в банкротстве или на грани банкротства, сделку могут проверить финансовый управляющий и кредиторы.

Но Верховный суд уточнил: одной только разницы между договорной и рыночной ценой недостаточно. Если квартира продана дешевле, чем считает эксперт, суд всё равно должен смотреть контекст: как стороны нашли друг друга, была ли цена очевидно заниженной, превышала ли она кадастровую стоимость, как проходили расчёты, действовал ли покупатель разумно.

Когда сделку банкрота могут сохранить

Если покупатель нашёл объявление в обычном сервисе, договорился с продавцом, провёл расчёт через банк или ячейку, а цена не выглядела явно фиктивной, это аргументы в пользу добросовестности покупателя. Даже при банкротстве продавца сделку нельзя отменять автоматически только потому, что позже эксперт назвал более высокую цену.

Когда сделку банкрота могут отменить

Иная ситуация — дарение квартиры или доли родственнику на фоне долгов. Если должник передал жильё безвозмездно, понимал своё плохое финансовое положение, а кредиторы из-за этого потеряли возможность получить деньги, такая сделка может быть признана подозрительной.

Особенно рискованны сделки с близкими и заинтересованными лицами. Суд будет смотреть, была ли цель причинить вред кредиторам и знал ли получатель имущества о проблемах должника.

Единственное жильё должника: важный нюанс

Верховный суд отдельно напомнил про исполнительский иммунитет. Если спорное жильё является единственным пригодным для проживания жильём должника и при возврате в конкурсную массу всё равно было бы защищено от взыскания, оспаривание сделки может не иметь смысла.

Проще говоря, если кредиторы всё равно не могли бы забрать эту квартиру из-за статуса единственного жилья, то возврат сделки не всегда даёт им реальную пользу. Это не универсальная защита для любых схем, но важный аргумент в банкротных спорах.

Регистрация перехода права в Росреестре

Регистрация перехода права — финальный этап сделки. Но Верховный суд показал: ошибки и заявления сторон на этом этапе могут иметь серьёзные последствия.

Если суд уже признал договор купли-продажи недействительным и применил реституцию, вступившее в силу решение суда является основанием для регистрации права обратно за прежним собственником и аннулирования записи о переходе права.

Если продавец до регистрации подал заявление о прекращении регистрационных действий и указал на мошенничество, Росреестр может приостановить регистрацию, а затем отказать, если препятствия не устранены. Для покупателя это неприятно, но логика ясна: если собственник заявляет, что его воля была нарушена, регистратор не должен закрывать глаза на этот сигнал.

Запрет регистрации без личного участия

Один из самых практичных выводов обзора касается отметки в ЕГРН о невозможности регистрации без личного участия собственника. Это полезный защитный инструмент для владельцев жилья.

Если такая отметка внесена, переход права без личного участия собственника не должен быть зарегистрирован. Это снижает риск сделок по поддельной доверенности, украденному паспорту или мошеннической схеме.

Совет собственникам: если вы не планируете продавать квартиру, рассмотрите подачу заявления о запрете регистрации без личного участия. Особенно это актуально для пожилых людей, одиноких собственников и тех, кто живёт не по месту нахождения квартиры.

Нотариальная сделка: что не проверяет регистратор

В обзоре есть важная позиция о нотариальных сделках. Государственный регистратор не вправе в рамках своей правовой экспертизы заново проверять законность нотариально удостоверенного договора и ставить под сомнение права, возникшие на его основании.

Это не значит, что нотариальная сделка «неприкосновенна». Её тоже можно оспорить в суде. Но Росреестр не должен превращаться в ещё один суд и заново оценивать то, что уже проверял нотариус.

Для покупателей долей это особенно важно. Если сделка с долей удостоверена нотариально, вопросы о преимущественном праве покупки, уведомлении сособственников и законности договора обычно решаются через нотариальную процедуру и суд, а не через произвольный отказ регистратора.

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Как защититься продавцу

Продавцу нужно помнить: безопасность сделки начинается до подписания договора.

Перед продажей квартиры стоит:

не обсуждать продажу с людьми, которые представляются «сотрудниками банка», «ЦБ», «правоохранителями» и требуют срочно продать жильё;

не подписывать договор, если вам говорят, что продажа «формальная» и потом всё вернётся;

проверять риелтора, агентство и покупателя;

проводить расчёты через банк;

не занижать цену в договоре;

сохранять переписку, объявления и документы;

при сомнениях брать паузу и консультироваться с независимым юристом.

Если продавец пожилой или болеет, безопаснее проводить сделку через нотариуса, с медицинской справкой на день сделки и присутствием доверенного родственника. Это не абсолютная гарантия, но снижает риск спора.

Как защититься покупателю

Покупателю важно доказать свою добросовестность. Именно она часто становится ключевым вопросом, когда продажа квартиры оспаривается.

Как обезопаситься при продаже и покупке недвижимости в 2026-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Проверьте:

выписку из ЕГРН;

историю переходов права;

возраст и состояние продавца, если есть очевидные риски;

наличие зарегистрированных жильцов;

семейное положение продавца и согласие супруга;

банкротство продавца и исполнительные производства;

цену: она не должна быть подозрительно низкой;

отсутствие давления со стороны посредников.

Хорошие признаки — расчёт через банк, ипотека, аккредитив, прозрачная переписка и понятный источник денег. Когда стоит насторожиться — спешка, наличные, странные посредники, цена сильно ниже рынка и просьбы «никому не говорить».

FAQ — ответы на главные вопросы

Можно ли вернуть квартиру, если продал её под влиянием мошенников?

Да, но нужно доказать обстоятельства обмана и, если речь идёт о покупателе, показать, что он знал или должен был знать о мошеннической схеме.

Что делать покупателю, чтобы не потерять квартиру?

Проверить продавца, историю квартиры, цену, банкротство, семейные согласия и проводить расчёты через банк. Важно сохранить доказательства добросовестности.

Могут ли наследники оспорить продажу квартиры?

После смерти собственника — да, если спор связан с имуществом, которое могло войти в наследство. При жизни собственника будущий наследник обычно не может оспаривать его сделку только из-за ожидания наследства.

Расписка доказывает оплату квартиры?

Помогает, но не всегда. Суд оценивает расписку вместе с другими доказательствами, особенно если продавец не понимал значения своих действий.

Как защитить единственное жильё при банкротстве?

Статус единственного пригодного жилья может давать исполнительский иммунитет, но каждая ситуация оценивается отдельно. Сделки с жильём на фоне долгов всё равно лучше не совершать без юриста.

Зачем нужен обзор практики Верховного суда?

Он нужен, чтобы суды по всей стране одинаково применяли закон в похожих делах. Для граждан это ориентир: какие доказательства собирать и какие риски учитывать.

Заключение

Оспаривание сделок с жильём в 2026 году остаётся сложной и рискованной темой. Новый обзор Верховного суда показывает: формального договора и записи в Росреестре мало, если сделка выглядит подозрительно. Суд будет смотреть на добросовестность сторон, здоровье продавца, роль мошенников, реальность расчётов, банкротство и регистрацию перехода права.

Главный совет простой: не экономьте на проверке сделки. Продавцу важно не подписывать документы под давлением и не верить «спасительным» схемам. Покупателю — проверять продавца, цену, расчёты и историю квартиры. Наследникам и кредиторам — не пропускать сроки и собирать доказательства. В недвижимости цена ошибки слишком высока, чтобы действовать на доверии и устных обещаниях.

Авторы Кирилл Золотарев