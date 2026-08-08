Луис Сквиччиарини вышел на связь после слухов о смерти Лерчек
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_
Сообщения о смерти блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не соответствуют действительности. Об этом заявил её возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, комментируя появившиеся в Сети публикации.
Он призвал подписчиков жаловаться на аккаунты, распространяющие ложную информацию о состоянии Чекалиной.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_
«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — заявил Сквиччиарини.
Ранее он рассказывал, что Лерчек продолжает лечение. Курс химиотерапии уже завершён, однако блогерша проходит таргетную и иммунотерапию. По словам Сквиччиарини, после процедур она испытывает сильную слабость и приступы тошноты.
Как писал Life.ru, середине июля Чекалина завершила девятый курс химиотерапии. Перед процедурой Сквиччиарини показал видео со сборами в больницу, а позднее опубликовал кадры Лерчек без парика. После окончания курса он поздравил возлюбленную и подарил ей букет пионовидных роз. Позже пара вместе смотрела чемпионат мира по футболу 2026 года.
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