Луис Сквиччиарини вышел на связь после слухов о смерти Лерчек

Сообщения о смерти блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не соответствуют действительности. Об этом заявил её возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, комментируя появившиеся в Сети публикации.

Он призвал подписчиков жаловаться на аккаунты, распространяющие ложную информацию о состоянии Чекалиной.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — заявил Сквиччиарини.

Ранее он рассказывал, что Лерчек продолжает лечение. Курс химиотерапии уже завершён, однако блогерша проходит таргетную и иммунотерапию. По словам Сквиччиарини, после процедур она испытывает сильную слабость и приступы тошноты.