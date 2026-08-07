В США умерла больная редким видом рака блогерша, чья история уж слишком напоминает Лерчек

В США скончалась известная инфлюенсерша Сидни Тоул, которая вела блог о жизни с онкологией. Она стала особенно известна благодаря яркой и жизнерадостной подаче, из-за которой немалая часть публики до последнего не верила в диагноз, а некоторые даже хотели «дать ей по лицу». Тиктокерше было 26 лет.

На страницы блогерши в социальных сетях были подписаны сотни тысяч человек. Три года назад девушке, работавшей маркетологом, поставили страшный диагноз — холангиокарцинома, редкий вид рака желчных протоков. Она хотела показать, что жизнь с раком может ломать стереотипы. Об истории Тоул писали крупнейшие западные СМИ.

Сидни Тоул. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sydneytowle

Зажигательные танцы, путешествия и неспадаюшая с лица улыбка — всё это только раззадоривало хейтеров. В социальных сетях прямо обвиняли её в фальсификации болезни, однако фанаты парировали это наличием всех справок и чеков об оплате лечения. На этой неделе Сидни стало значительно хуже, и её поместили в хоспис. Сегодня стало известно о кончине блогерши.

В Рунете уже сравнили историю Сидни Тоул с другой, но уже нашей блогершей — Валерией Чекалиной. Несмотря на онкологию и проблемы с законом, Лерчек также старается выглядеть позитивной и жизнерадостной, однако некоторые, источники, в том числе известный шоумен Отар Кушанашвили, прямо заявляют: никакого рака на самом деле нет.

Ранее пришла весть о смерти известного стендап-комика Марты Егиазаровой, ей было 23 года. Причиной стала саркома Юинга. Диагноз ей поставили в 2022 году.