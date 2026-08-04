Стендап-комик Марта Егиазарова умерла в 23 года от саркомы Юинга
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Стендап-комик Марта Егиазарова скончалась 28 июля в возрасте 23 лет. Об этом рассказала её сестра Кристина в своём личном блоге в сети.
Девушка охарактеризовала усопшую как невероятно одарённую натуру, обожавшую каждое мгновение бытия. По её словам, Марта являла собой образец несгибаемой воли, и именно этой вере в лучшее она научилась у неё. Сестра поклялась бережно хранить память о Марте и непременно воплотить в жизнь все её неосуществлённые творческие задумки.
Известно, что причиной смерти стала саркома Юинга. Этот диагноз девушке поставили в 2022 году, а бороться с онкологией ей пришлось на протяжении пяти лет.
Зрители запомнили её по проектам «Стендап-терапия» и Stand Up на ТНТ. Несмотря на тяжёлую болезнь, она не бросала сцену и даже включала в свои выступления шутки о том, как проходит химиотерапию. По ночам девушка занималась живописью.
До этого от саркомы Юинга умерла бельгийская велогонщица Йильке Михильсен. Ей было всего 19 лет, а с редкой формой рака костей она боролась три года. Из-за болезни спортсменке пришлось завершить карьеру, а в начале мая она отказалась от химиотерапии, которая перестала помогать и полностью истощила организм.
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