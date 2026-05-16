Бельгийская велогонщица Михильсен умерла в 19 лет после трёх лет борьбы с раком

Мир велоспорта потерял юное дарование. Бельгийская гонщица Йильке Михильсен скончалась на 20-м году жизни. Траурное сообщение появилось на её странице в социальных сетях.

Девушка несколько лет боролась с редкой формой рака костей — саркомой Юинга. Болезнь вынудила её завершить профессиональную карьеру. В начале мая атлетка приняла тяжелейшее решение: прекратить химиотерапию, которая перестала давать результаты и полностью истощила организм.

«Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007 — 15.05.2026», — гласит последний пост подруги и соперницы.

В 2022 году Йильке добилась главного успеха в карьере: стала чемпионкой Бельгии среди юниоров в шоссейной гонке, а также побеждала в многоборье. Её воля к жизни и мужество вызывали восхищение у фанатов по всему миру. Спортивные федерации Бельгии выразили соболезнования семье и близким, пообещав увековечить память талантливой гонщицы.

