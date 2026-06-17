В Петербурге в ДТП погибла известная стендап-комик из Иркутска Соелма Гармаева

В Санкт-Петербурге жертвой дорожной аварии стала Соелма Гармаева из Иркутска. Девушка была известна в кругах КВН и стендап-сообществах. Трагедия произошла, пока она ждала помощи для заглохшего каршеринга, передаёт kp.ru.

Вечером 13 июня комик взяла машину напрокат и отправилась по делам через Кольцевую автодорогу. Хотя обычно старалась избегать этого маршрута, в тот раз изменила привычке. На полпути автомобиль заглох, Соелма прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и написала в техподдержку. Ей посоветовали оставаться на месте.

Она успела отправить сообщение сестре, но та смогла ответить только через 15 минут — к тому моменту сообщение уже осталось непрочитанным.

Водитель вышла из салона, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в её машину на огромной скорости врезался другой автомобиль. Удар был чудовищной силы — каршеринг отбросило на несколько метров. Женщину зажало между транспортными средствами, она скончалась мгновенно.

В машине, врезавшейся в стоявший автомобиль, находился 42-летний мужчина, 27-летняя пассажирка и шестилетний ребёнок. Двое пострадавших госпитализированы. Проводится проверка.

А ранее Life.ru писал, что два парня погибли в ночной аварии в Стерлитамаке. На дороге столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace. Ещё один человек пострадал и доставлен в больницу.