Семья разбилась на новом внедорожнике спустя несколько минут после покупки

В штате Пинанг в Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП спустя несколько минут после того, как забрала новый внедорожник из автосалона. В живых остался один ребёнок, он в тяжёлом состоянии. Об этом сообщило издание Need To Know..

Трагедия произошла 7 июня в штате Пинанг примерно в 11 часов утра. 21-летний Ахмад Фахим вместе с родственниками — старшим братом Ахмадом Сяфиком, 55-летней Норой Хусин, 27-летней Джамалия Саннуси и тремя детьми в возрасте двух месяцев, трёх и семи лет — забрали новый автомобиль Proton X50 и направились домой.

На шоссе внедорожник внезапно выехал на встречную полосу движения. Там машина столкнулась с десятитонным грузовиком, после чего транспорт получил серьёзные повреждения. Для извлечения людей спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля.

Выжить удалось только трёхлетней девочке, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Причины выезда автомобиля на встречную полосу пока не установлены. Отмечается, что водитель грузовика ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако признаков опьянения у него не обнаружили.

Ранее в Стерлитамаке ночью произошла смертельная дорожная авария, в которой погибли двое несовершеннолетних. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Renault Espace. От полученных травм водитель отечественной машины и несовершеннолетний пассажир скончались на месте происшествия.