В Карелии шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей

Шесть человек получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Карелии. Авария произошла в Сортавале, о случившемся сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

«Сегодня в 16:00 мск на ул. Бондарева у дома 49 (трасса А 121) произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В аварии пострадали шесть человек — их уже доставили в Сортавальскую ЦРБ, угрозы жизни нет», — написал Крупин в соцсетях.

По его данным, ДТП произошло на участке федеральной трассы А-121 в районе улицы Бондарева. После столкновения всех пострадавших направили в центральную районную больницу.

Ранее в Саратовской области произошла авария с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Lada. Травмы получили 11 человек. Большинство пострадавших находились в салоне маршрутной «Газели», ещё двое ехали в легковом автомобиле. Одного из пострадавших сотрудники областной службы спасения доставили в больницу на реанимационном автомобиле. Остальных участников аварии передали бригадам скорой помощи.