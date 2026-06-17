Смертельная поездка: Молодые парни разбились в ночном ДТП в Стерлитамаке

Смертельная авария произошла ночью в Стерлитамаке. В результате столкновения двух автомобилей погибли двое несовершеннолетних, ещё один подросток оказался в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Башкирии погиб подросток, а его сверстник получил травмы в ночной аварии. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

Дорожная авария с тяжёлыми последствиями произошла в ночь на 17 июня на улице Худайбердина в Стерлитамаке. По предварительным данным, на дороге столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Espace.

«В результате аварии водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия, их 16-летний знакомый доставлен в медицинскую организацию», — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также выяснить, были ли соблюдены нормы безопасности дорожного движения.

Ранее в Карелии произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек. Авария случилась в Сортавале на улице Бондарева, которая является частью федеральной трассы А-121. Машины столкнулись лоб в лоб в дневное время.