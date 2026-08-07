Умерла заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич
Фаина Саевич. Обложка © Telegram / Федерация фехтования России
Заслуженный тренер России по фехтованию и заслуженный работник физической культуры РФ Фаина Саевич скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.
Причина смерти не раскрывается.
Фаина Саевич посвятила развитию отечественного фехтования более полувека. На протяжении свыше 50 лет она работала тренером в Санкт-Петербурге, воспитав несколько поколений спортсменов.
За годы работы в профсоюзной СДЮШОР «Спартак» и СШОР КВШСМ Саевич подготовила более 40 мастеров спорта. Среди её воспитанников — победители и призёры первенств России, члены национальной сборной, а также участники чемпионатов мира и Европы.
В Федерации фехтования России выразили соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Фаины Саевич, отметив её большой вклад в развитие отечественного спорта.
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