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6 августа, 11:27

Умер заслуженный тренер СССР по дзюдо Владимир Каплин

Владимир Каплин. Обложка © Telegram / Федерация Дзюдо России

Владимир Каплин. Обложка © Telegram / Федерация Дзюдо России

Не стало Владимира Каплина — заслуженного тренера СССР по дзюдо и работника физической культуры, советника президента Федерации дзюдо Москвы. Об этом сообщили в национальной Федерации. Причина не уточняется. Ему было 77 лет.

«Семья российского дзюдо выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Владимир Каплин начинал как детский тренер, а в последствии занимал должность главного тренера сборных СССР и РФ, исполнительного директора и вице-президента Федерации дзюдо России. Усопший воспитал не одно поколение спортсменов, многие из которых отметились высокими результатами как на родине, так и на мировой арене.

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Матвей Константинов
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