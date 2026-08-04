Скончался двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский умер в возрасте 90 лет. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.

Причину смерти организация не назвала. В союзе отметили вклад Полянского в развитие стендовой стрельбы в стране.

«Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Полянский представлял сборную СССР. В 1965 и 1967 годах он выиграл чемпионат Европы в командных соревнованиях. В 1966 году спортсмен стал чемпионом СССР в личном зачёте. Два года спустя он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в индивидуальном турнире. Стрелковый союз России выразил соболезнования родственникам, друзьям и ученикам Полянского.

Ранее бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет. Спортсмена нашли без сознания после предполагаемого сердечного приступа, который произошёл во сне. Прибывшие медики не смогли его спасти. Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории и одержал 22 победы при семи поражениях. В UFC он провёл шесть поединков и выиграл четыре из них.