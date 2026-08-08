У актрисы Ларисы Кадочниковой умер муж, который был младше неё на четверть века

88-летняя Лариса Кадочникова переживает тяжёлую утрату: не стало её гражданского мужа, киевского адвоката Андрея Галя. Ему было 62 года.

О его смерти сообщил Национальный союз кинематографистов Украины. По данным организации, Галь долгое время тяжело болел. Кадочникова и её избранник прожили вместе больше шести лет. Андрей был младше народной артистки России на 25 лет, однако разница в возрасте пару не смущала.

Ещё в конце июля актриса рассказывала, что её спутник около четырёх лет борется с серьёзным заболеванием. Она тяжело переживала за него и признавалась, что больше всего хочет его выздоровления. В Союзе кинематографистов Галя назвали близким другом, спутником жизни и надёжной поддержкой Кадочниковой.

В начале июля тяжёлую утрату пережил и мир театра «Ромэн»: умерла народная артистка Екатерина Жемчужная. Незадолго до этого она потеряла мужа Георгия Жемчужного, с которым прожила больше 60 лет. В театре рассказывали Life.ru, что после его смерти актриса так и не смогла полностью оправиться и за месяц до собственной кончины перестала выходить на сцену.