Вдова Юрия Николаева Элеонора скончалась через 8 месяцев после смерти мужа

Спустя восемь месяцев после смерти телеведущего Юрия Николаева не стало его супруги Элеоноры Александровны. О кончине женщины сообщил блогер Андрей Флор.

Элеонору Николаеву похоронили 12 июля. Могила расположена на Троекуровском кладбище, рядом с местом захоронения мужа. Церемония прошла камерно, присутствовали только члены семьи. Поклонники творчества ведущего узнали о потере и выразили соболезнования уже после погребения.

После ухода Юрия Александровича его спутница жизни прожила чуть больше восьми месяцев. Николаев скончался 4 ноября 2025 года на 77-м году жизни. Причиной назвали осложнения, вызванные продолжительной борьбой с онкологией.

В СМИ обсуждалось, что проблемы со здоровьем начались в 2007 году. Тогда артисту диагностировали рак кишечника. Заболевание рецидивировало и со временем распространилось на легкие. Последний отрезок пути оказался сложным физически: в начале 2025-го Николаев сломал бедро и проходил восстановление.

4 ноября ему стало плохо дома. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти пациента.

Все эти годы рядом с ведущим находилась верная спутница. Их союз длился более полувека. Женщина была опорой и помогала проходить испытания, связанные с лечением. На прощании с мужем она с трудом сдерживала эмоции.