Вдова Влада Листьева показала архивное фото с Юрием Николаевым

Альбина Назимова, вдова журналиста Влада Листьева, опубликовала архивное фото с покойным телеведущим Юрием Николаевым в день прощания с артистом. Снимком она поделилась в социальных сетях.

На фотографии Николаев и Листьев улыбаются и держат арбузы. Они были не только коллегами, но и друзьями: Влад Листьев помогал Юрию Николаеву готовить формат шоу «Угадай мелодию», которое сегодня ведёт Валдис Пельш. Пользователи соцсетей отметили искренность и дружбу телеведущих, вспоминая совместные круизы, спортивные игры на палубе и творческое сотрудничество.