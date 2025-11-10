Вдова Влада Листьева показала архивное фото с Юрием Николаевым
Телеведущий Юрий Николаев и журналист Владислав Листьев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ albinanazimova
Альбина Назимова, вдова журналиста Влада Листьева, опубликовала архивное фото с покойным телеведущим Юрием Николаевым в день прощания с артистом. Снимком она поделилась в социальных сетях.
«Юра и Влад», — подписала снимок Назимова.
На фотографии Николаев и Листьев улыбаются и держат арбузы. Они были не только коллегами, но и друзьями: Влад Листьев помогал Юрию Николаеву готовить формат шоу «Угадай мелодию», которое сегодня ведёт Валдис Пельш. Пользователи соцсетей отметили искренность и дружбу телеведущих, вспоминая совместные круизы, спортивные игры на палубе и творческое сотрудничество.
Напомним, что 4 ноября известный российский телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рецидив рака с появлением новых опухолей в лёгких. В последние месяцы жизни телеведущий страдал от хронических респираторных заболеваний, испытывал одышку, сильную слабость, кашель и головокружение. Похороны телеведущего прошли на Троекуровском кладбище в Москве, на церемонии присутствовали родственники и коллеги, которые вспоминали об умершем самые тёплые слова и делились воспоминаниями. Президент России Владимир Путин направил венок на траурную церемонию в честь народного артиста и телеведущего.
