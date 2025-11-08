Путин прислал венок на прощание с Юрием Николаевым
Президент России Владимир Путин направил венок на траурную церемонию в честь народного артиста и телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Венок от Путина. Фото © Life.ru
Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить легендарного телеведущего в последний путь пришли сотни человек, среди них известные артисты, которым Николаев дал путёвку на большую сцену.
Напомним, что 4 ноября ушёл из жизни Юрий Николаев в возрасте 76 лет. Предположительно, причиной трагедии стала болезнь, вызванная многолетней привычкой курения. Владимир Путин направил свои искренние соболезнования семье и друзьям Юрия Николаева. Глава государства подчеркнул, что покойный ведущий обладал выдающимся талантом, проявлял чуткость и доброе отношение к окружающим.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.
Обложка © Life.ru