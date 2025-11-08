Россия и США
8 ноября, 12:18

Путин прислал венок на прощание с Юрием Николаевым

Президент России Владимир Путин направил венок на траурную церемонию в честь народного артиста и телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Венок от Путина. Фото © Life.ru

Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить легендарного телеведущего в последний путь пришли сотни человек, среди них известные артисты, которым Николаев дал путёвку на большую сцену.

Маршал, Буйнов и Фетисов рассказали, каким в их памяти останется Юрий Николаев

Напомним, что 4 ноября ушёл из жизни Юрий Николаев в возрасте 76 лет. Предположительно, причиной трагедии стала болезнь, вызванная многолетней привычкой курения. Владимир Путин направил свои искренние соболезнования семье и друзьям Юрия Николаева. Глава государства подчеркнул, что покойный ведущий обладал выдающимся талантом, проявлял чуткость и доброе отношение к окружающим.

