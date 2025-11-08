Путин прислал венок на прощание с Юрием Николаевым

Президент России Владимир Путин направил венок на траурную церемонию в честь народного артиста и телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.





Венок от Путина. Фото © Life.ru

Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить легендарного телеведущего в последний путь пришли сотни человек, среди них известные артисты, которым Николаев дал путёвку на большую сцену.