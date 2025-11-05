Их растил Юрий Николаев: 8 поющих звёзд, которые стали знаменитыми после «Утренней звезды»

В День народного единства нас поразила трагическая новость. Скончался Юрий Александрович Николаев — легендарный телеведущий, который стал лицом и голосом трёх музыкальных передач: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Первая выходила на советском телевидении с 1975 года, была одной из самых популярных — наравне с «Голубым огоньком», «Песней года» и «Спокойной ночи, малышами!» (их Николаев тоже периодически вёл). С 1991 года программой Юрия Александровича стала «Утренняя звезда», передача показывала юные таланты со всей страны. Расскажем о звёздах, которые совершили свой телевизионный дебют на передаче «Утренняя звезда».

Певица Ани Лорак: «Размахивая крыльями...»

Ани Лорак выступила на передаче «Утренняя звезда» в 16 лет и потом стала знаменитой. Юрий Николаев был бессменным ведущим. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Сценический псевдоним Ани Лорак был у певицы уже в 16 лет. Под этим именем она в 1995 году выступила на передаче «Утренняя звезда». Лорак поразила всех своими шикарными вокальными данными, сочетающимися с эмоциональностью. А то, как она пела фразу «Хочу летать...», — это уже уровень Уитни Хьюстон, хотя поёт 16-летний подросток. Кстати, по стилю музыка Лорак как раз напоминала новую волну 80-х годов, да и наряд тоже был сногсшибательным: кожаная юбка, сапоги и блистательная блуза с рюшками на рукавах, которая прекрасно иллюстрировала текст песни, потому что казалось, будто у Ани Лорак выросли крылья. После такого дебюта она ожидаемо стала звездой.

Певица Валерия: «День и ночь роняет сердце ласку...»

Валерия дебютировала на передаче Юрия Николаева в 1992 году. Это был отличный плацдарм, чтобы стать звездой. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Певица Валерия впервые спела песню на большой сцене как раз в передаче Юрия Николаева в 1992 году. На тот момент она достигла максимального для «Утренней звезды» возраста — 22 года. «День и ночь роняет сердце ласку. / День и ночь кружится голова...» — с таких слов начиналась песня Валерии. У неё была модная причёска пикси, огромные серьги и шикарный кислотно-зелёный пиджак женщины-бизнесмена из 80-х. Так двадцатидвухлетняя Валерия стала звездой всероссийского масштаба.

Певец Сергей Лазарев: «А в жизни я хочу совсем немного...»

Сергей Лазарев впервые выступил на большой сцене в передаче Юрия Николаева «Утренняя звезда». Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев появился на шоу «Утренняя звезда» в 14 лет. В 1997 году он исполнил песню, которая могла быть переводом бессмертного хита Фрэнка Синатры My Way. По крайней мере, аранжировки очень похожи. И сам Серёжа появился на сцене в классическом костюме. В 1997 году у него был ещё детский, ещё не сломавшийся голос. А ещё в 14 лет на той же программе Лазарев исполнял арию из рок-оперы «Юнона и Авось».

Певец Влад Топалов: Elle porte en elle le péché originel...

Юрий Николаев приглашал на большую сцену дуэт Сергея Лазарева и Влада Топалова. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladtopalovofficial

Влад Топалов получил очень, очень качественную музыкальную подготовку. Он с пяти лет был зачислен в детский певческий ансамбль «Непоседы» и выступал вместе с ним на передаче. Например, в 1998 году 13-летний Влад появлялся на шоу Николаева. В 2000 году бизнесмен Михаил Топалов организовал поп-дуэт Smash!!, в который вошли Сергей Лазарев и Влад Топалов. Новости зарубежной музыкальной индустрии радовали блистательной премьерой французского мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Песня Belle из мюзикла стала глобальным хитом. Поэтому в 2001 году Сергей Лазарев и Влад Топалов спели её на «Утренней звезде», причём на французском. Топалов исполнил арию Фролло, а Лазарев стал одновременно Квазимодо и Фебом. Премьера мюзикла в России состоялась 26 февраля 2002 года, а в 2003 году группа Smash!! включила Belle в свой первый альбом Freeway. Влад Топалов стал звездой, как и Сергей Лазарев.

Певица Юлия Волкова: «Песня о Москве»

Юлия Волкова из группы «Тату» тоже начинала с шоу Юрия Николаева «Утренняя звезда». Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

В 1998 году на шоу «Утренняя звезда» Юлия Волкова и Влад Топалов спели «Песню о Москве». Только подумайте: Влад потом стал звездой в дуэте Smash!! с Сергеем Лазаревым, а Юля вместе с Леной Катиной покорили со своей группой t.A.T.u. весь земной шар, включая Японию. Более того, Волкова и Катина как раз встретились и подружились в группе «Непоседы», где Влад Топалов, как мы помним, тоже пел! Пока «железобетонных» доказательств появления Лены Катиной на шоу «Утренняя звезда» в составе «Непосед» нет, так как оцифрованы ещё не все архивы, но с 1992-го по 1998 год «рыжая из «татушек» могла там появиться.

Певец Прохор Шаляпин: «В этой глубине не утонуть...»

Певец Прохор Шаляпин появился на «Утренней звезде» Юрия Николаева в 1999 году. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Прохор Шаляпин выступил на шоу «Утренняя звезда» в 1999 году. Фамилия у него что надо, ведь Фёдор Шаляпин был величайшим в истории русским оперным певцом. Прохор же появляется на передаче в серебристо-белом пиджаке азиатского покроя и с причёской того времени: выбритые виски, выбритый затылок, аккуратненькая чёлочка, свисающая на лоб... Тогда Прохору Шаляпину было 16 годиков — и он пел: «Я летал во сне...». Прошло уже 26 лет, но Шаляпин, в принципе, остался таким же, как и был.

Певица Алсу: «Всё равно»

Появление певицы Алсу на программе Юрия Николаева «Утренняя звезда» — это чудо. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Около 2002 года Алсу, будучи состоявшейся звездой эстрады, появилась на телепередаче Юрия Николаева «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Всё равно». Ей аплодировал весь зал. Но путёвку в жизнь ей выдала именно эта телепрограмма. «В начинающем артисте главным для меня было — чистое, без грима и украшательств лицо, абсолютная органика действия ребёнка на сцене, его непредсказуемость и даже оговорки», — говорил Юрий Николаев корреспонденту ТАСС в далёком 1999 году. И в том же интервью упомянул, что для Алсу как для артистки передача стала «колыбелью».

Певица Анжелика Варум: «Взмыть одинокой звездой»

Анжелика Варум появилась на программе «Утренняя звезда» Юрия Николаева в 1990 году. Фото © 1tv.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

В 1990 году Анжелике Варум был 21 год. Она спела песню «Полуночный ковбой» в эфире телепередачи «Утренняя звезда». Аранжировка — это шикарная новая волна конца 80-х и начала 90-х, а Варум поёт: «Бесприютный мой странник, рождённый мечтой, / Полуночный ковбой, / Я иду за тобой». На ней, конечно, джинсы и рубашка — ведь речь о ковбоях. Для неё шоу Юрия Николаева тоже стало трамплином в звёздный мир.