Звезду «Бриджертонов» объявили самым сексуальным мужчиной в мире

Актёр Джонатан Бейли удостоен звания «Самый сексуальный мужчина 2025 года» по версии журнала People. Официальное объявление победителя состоялось в эфире «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном» в понедельник вечером.

Актёр признался, что для него эта награда является честью всей жизни. По его словам, о решении редакции он узнал ещё в начале года, во время работы над шекспировской постановкой «Ричард II».

Широкую популярность к британскому артисту пришла после выхода королевской драмы от Netflix «Бриджертоны», где он блестяще сыграл лорда Энтони Бриджертона. В последнее время его карьера активно развивается, чему способствуют роли в таких крупных проектах, как мюзикл «Злая» и фильм «Мир юрского периода: Возрождение».

Почётная номинация «Самый сексуальный мужчина года» была учреждена журналом People в 1985 году, и её первым лауреатом стал Мел Гибсон. Обладателем титула в прошлом, 2024 году был назван Джон Красински. В числе других победителей значатся имена Патрика Демпси, Криса Эванса, Пола Радда, Майкла Б. Джордана и Джона Ледженда.

