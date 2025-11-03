На Украине запретили «Игру престолов» из-за русского актёра Колокольникова

На Украине стриминговые платформы начали удаление фильмов и сериалов с участием российского актёра Юрия Колокольникова. Среди них оказался и популярный сериал «Игра престолов», о чём сообщил телеканал «Общественное».

Министерство культуры Украины 21 августа внесло Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения в соответствии с законом «О кинематографии». Служба безопасности Украины (СБУ) мотивировала включение Колокольникова в перечень тем, что актёр не осудил начало СВО, продолжая работать в российской киноиндустрии.

«Платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения в соответствии с законом «О кинематографии», — сообщает телеканал.

Ранее Иван Мирошниченко, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон», оказался в базе данных украинского интернет-ресурса «Миротворец»*. Российский спортсмен был внесён в список данного украинского экстремистского сайта 30 октября. Поводом для этого послужило участие Мирошниченко в траурной акции в 2023 году, посвящённой памяти Алексея Чаплыгина, хабаровчанина, погибшего в ходе специальной военной операции. На тот момент хоккеист выступал за омский клуб «Авангард». Перед игрой против команды «Амур» игроки и персонал обоих коллективов почтили память погибшего военного, а матч ознаменовался символическим вбрасыванием шайбы сыном и супругой покойного.

