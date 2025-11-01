Нападающий «Вашингтона» Ивана Мирошниченко попал в базу «Миротворца»

Иван Мирошниченко, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон», оказался в базе данных украинского интернет-ресурса «Миротворец»*. Информацию об этом передает издание «Постньюс».

Российский спортсмен был внесён в список данного украинского экстремистского сайта 30 октября. Поводом для этого послужило участие Мирошниченко в траурной акции в 2023 году, посвящённой памяти Алексея Чаплыгина, хабаровчанина, погибшего в ходе специальной военной операции.

На тот момент хоккеист выступал за омский клуб «Авангард». Перед игрой против команды «Амур» игроки и персонал обоих коллективов почтили память погибшего военного, а матч ознаменовался символическим вбрасыванием шайбы сыном и супругой покойного.

В связи с этим создатели «Миротворца» выдвинули против Мирошниченко обвинения в «пропаганде войны», «открытой поддержке убийств украинских граждан», «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан».

Кстати накануне «Вашингтон» подписал с Мирошниченко новый двухлетний контракт. В текущем сезоне НХЛ 21-летний нападающий пока не выходил на лед. В настоящее время Мирошниченко выступает в АХЛ за «Херши Бэрс», являющийся фарм-клубом «Вашингтона».

